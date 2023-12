Tíz érdekesség a Tündérkert kulisszái mögül

Az újra a Duna műsorán látható sorozat kulisszái mögül kínálunk most néhány érdekességet, hogy még közelebb kerülhessünk a Kísértések kora alcímet viselő produkcióhoz.

1) Szamosi Zsófia külső átalakulása Báthory Erzsébetté napi 2-2,5 óráig tartott. A színésznő nagyon élvezte, hogy egy idegen, sötét hajú nő nézett vissza rá a tükörből.

2) Bár Nagy Andrásnak a történet szerint egy hűséges lova volt, azt őt alakító Pál D. Attila a forgatás alatt három fekete lovon is ült: Ezredes, Karlosz és Holló „játszotta” a hajdúgenerális lovát.

3) Intimitáskoordinátor is dolgozott a színészekkel, akitől azt is megtanulták, hogy mi a különbség a simogató bőrérintés, a szenvedélyes húsérintés vagy az erőszakosan markoló csontérintés között.



4) Báthory Gábor szerepére az utolsó pillanatban találták meg az alkotók Katona Péter Dánielt, aki – amint azt a nézői visszajelzések is igazolják – remek választás volt.

5) Eredetileg a körmönfont Bánffy Dénes nem volt lovas karakter, de az alkotók vitézebb figurának ábrázolták, ugyanis az őt alakító Kálloy Molnár Péter kiváló lovas: az idei Nemzeti Vágtán a Tündérkert lovas felvonulást is a színész vezette.

6) Báthory Erzsébet föld alatti ispotályát a kőbányai pincerendszerben vették fel, de mégis érezhető a korabeli erdélyi tér hangulata, ugyanis a padlómintába az erdélyi fa álmenyezetek struktúráját építették.



7) A Tündérkert főcímdala telefonos csengőhangként is letölthető a film hivatalos oldaláról.

8) A nyolc epizód a forgatókönyve összesen 381 oldal volt, 95 forgatási nap alatt 170 órányi felvett nyersanyag született.

9) A korhű fegyverek mellett negyven olyan kard is készült, amelyet a szereplők sohasem használtak, ugyanis ezek a jelmezhez tartozó kellékek voltak.

10) A Bárthory Erzsébet hűséges szolgáját, Kelement játszó Elek Ferencnek „bevarrták” a szemét a maszkmesterek: az arcán lévő forradásokat úgy alakították ki, hogy az egyik szemét teljesen eltüntették.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, a MEGAFILM Service és az MTVA koprodukciójában készült fordulatos történelmi sorozat szerelmet, szenvedélyt, csatát, hatalmi harcot, árulást és hűséget ígér egy viharvert történelmi időszakban. A főszereplők, a mester (Bethlen Gábor) és a tanítvány (Báthory Gábor) kötéltánca mellett a női szereplők hatalomra gyakorolt hatása teszi fordulatokban gazdaggá a cselekményt.

Borítókép: Szamosi Zsófia mint Báthory Erzsébet (Forrás: Megafilm)