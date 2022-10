Történelem, nem középiskolás fokon

Tősér Ádám Blokád című filmje a rendszerváltás legelejére repíti a nézőt, egy olyan korszakba, amiről nagyon kevés szó esett az elmúlt évtizedekben. Szomorú aktualitása a filmnek, hogy most is – mint akkor – emelkedik az energiahordozók ára. Most a szomszédunkban zajló háború az oka, akkor pedig az volt, hogy az oroszok elzárták a kőolajvezetéket. Nyitva hagyja a film azt a kérdést, hogy vajon azért zárták el, mert hazánk ki akart lépni a varsói szerződésből, vagy azért, mert elromlott valami a kitermelés során.

Mindenesetre a benzin ára emelkedni kezdett, a taxisok és később az árufuvarozók pedig lezárták először a főváros, majd az ország fontosabb útjait, és ezzel blokád alá vették az országot, annyira, hogy sok helyen még a mentőautót se akarták átengedni. Ez ma már történelem, tudjuk, láttuk.

Ám a film bemutatja azt is, hogy mi történt a színfalak mögött. Hogy a beszédet, amelyben a miniszterelnök elmagyarázza az áremelés okát, nem engedte adásba a közszolgálati televízió elnöke, Hankiss Elemér, mondván, hogy pártpropaganda. Mivel az áremelkedést nem magyarázta meg senki, ezért az érintettek sanyargatásnak érezték. Látjuk azt is, hogyha visszavonja a kormány az áremelést, napok alatt elfogy a teljes benzinkészlet, mert felvásárolják. És halljuk azt is, hogy a kisember nem tudja kifizetni a világpiaci árat.

Tudjuk, hogy ha a benzin ára emelkedik, minden drágább lesz, és azt is látjuk, hogy egy ekkora bajban hogyan reagál az ellenzék és az ellenzéki köztársasági elnök, Göncz Árpád. Amit látunk, az végtelenül elkeserítő.

Az, hogy egy ekkora bajban még véletlenül se merül fel az összefogás lehetősége, ennyi év távlatából nézve is olyan mértékig szomorú, hogy arra nehéz szavakat találni. De Tősér Ádám Blokádja nemcsak ezért figyelemre méltó alkotás.

A film igazi főszereplője ugyanis Antall József miniszterelnök. Akiről – valljuk be – a mai napig torz kép él az emberek fejében. Köbli Norbert forgatókönyvírót dicséri, hogy a Blokáddal nagyot fordít a néhai miniszterelnök megítélésén.

A média nagy része ugyanis az elmúlt évtizedben inkább hallgatott Antallról, és még csak meg sem próbált árnyalt képet adni róla. A filmből kiderül, hogy egy óriási önfegyelemmel megáldott emberről van szó, ám megértjük azt is, miért nem mutatja ki az érzelmeit.