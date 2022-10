Halld és lásd, itt vagyunk!

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) mozgóképművészeti képzéseinek egyértelmű célja, hogy a képzésben részt vevő hallgatók olyan tudást kapjanak, mely a végzést követően alkalmassá teszi őket arra, hogy megállják a helyüket a filmiparban. Ez természetesen nem merül ki a szakmai támogatásban, illetve a technikai apparátus biztosításában, hiszen az egyetemen éves szinten az összes évfolyam vizsgamunkája hatvanmillió forint támogatást kapott. Mint megtudtuk, a hallgatók az első féléves munkájukra 3-500 ezer forintot költhetnek, míg az év végi vizsgafeladatuk tervezésekor már egymillió forint feletti összegből gazdálkodhatnak. Emellett az SZFE számos kiemelkedő szakmai partnerének köszönhetően a filmalkotások elkészítéséhez a legmodernebb eszközöket vehetik igénybe.

Tegnap huszonhárom, az előző szemeszterben készült vizsgafilmet vetítettek le az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az ezt megelőző sajtótájékoztatón Koltai Lajos, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar operatőr, rendező, érdemes művész, a 2021/2022-ben indult filmrendező-művész mesterszak osztályvezető tanára kiemelte, hogy az az igazi mesterképzés, ahol valóban oda tud menni a hallgató a mesterhez, a tanárhoz, hiszen ez a lehető legtöbb, amit ebben a tanár és filmes hallgató viszonyban meg lehet adni.

Kiemelte, hogy mérhetetlenül büszke az osztályára.

Egy év elteltével olyanok a hallgatók, ahogy én azt elképzeltem. Amikor felkértek erre a feladatra, tőlem azt kérték, hogy tanítsam magamat. Valakitől ilyet kérni rendkívül elegáns dolog. Már a szereposztásnál eldől a film sorsa

– mondta Koltai Lajos. Hozzátette, hogy egy komplex, teljes világot szeretne átadni a diákoknak, azt, ami vele is megtörtént.

Hangsúlyozta, hogy a világ legnagyobb rendezőivel és színészeivel dolgozhatott, és próbálja érzékeltetni a filmművész szakos hallgatókkal, hogy az egyik legfontosabb dolog egy mozgókép esetében valójában az, hogy a színész a rendezővel milyen kapcsolatot tud kialakítani, azaz miként viszonyulnak egymáshoz, hiszen a színész közvetíti azt, amit ő elképzelt. – Az egyik utolsó reneszánsz művészet egészen biztosan a film, mert mindenféle tudásra szükség van hozzá – vallja az operatőr-rendező.

Ezt a szemléletet igyekszik átadni a diákoknak is, amit az ő szemszögükből is megismerhettük, amikor Somossy Barbara filmrendező hallgató elmondta, hogy szinte együtt lélegeznek Koltai Lajos osztályában. Ott lehettek többek között a Semmelweis című film forgatásán is, ahol a gyakorlatban láthatták, Koltai miként instruál.

A dokumentumfilm-rendező művész mesterképzés irányítója Barlay Tamás rendező-szerkesztő, az MTVA főmunkatársa hangsúlyozta, hogy az egyetem Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézete komoly szakmai hátteret biztosít a hallgatóknak ahhoz, hogy megvalósítsák mozgóképes álmaikat, történeteik életre keljenek, tanárként pedig ebben próbálnak a hallgatóknak segíteni.

– A ma bemutatásra kerülő filmek hossza összesen hatszáz perc. És ezek csak az év végi vizsgafilmek, nagyon sokan készítettek ugyanis vizsgafilmeket félévkor is, ami még egyszer ugyanennyi. Éves szinten tehát körülbelül 1200 percnyi minőségi mozgóképes anyag született – összegezte az eredményeket Barlay Tamás.

Borítókép: Koltai Lajos: az az igazi mesterképzés, ahol valóban oda tud menni a hallgató a tanárhoz (Fotó: Havran Zoltán)