Halálra rémisztette Döbrösi Laura az egykori évfolyamtársait

A statisztikák olykor igencsak furán alakulnak az események bekövetkezésének ideje kapcsán. Megfigyeltem, hogy egy nagy publicitást kapó repülőgép-szerencsétlenség után olykor kisvártatva jön a következő, majd hosszú évekig nem hallunk hasonló hírről. És ugyanez pozitív események kapcsán is megesik: Rofusz Ferenc A léggyel 1981-ben elnyerte az első magyar Oscart, a következő esztendőben Szabó István a Mephistóval rögvest bezsebelte a másodikat. Aztán harmincnégy éven keresztül nem nem díjazta az akadémia egyik hazánkfiát sem, majd Nemes Jeles László a Saul fiával megtörte a jeget 2016-ban, és ismét egy évre rá jött az újabb gól, Deák Kristóf a Mindenkivel szintén aranyszobrot kapott. Utóbbi pedig igencsak sokoldalú rendező, az említett rövidfilmje után készített egy történelmi krimit az ávós korszakról (Foglyok), majd egy amerikai mintákat biztos kézzel követő thrillert (Az unoka), most pedig az Egykutya esetében ismét új műfajban próbálta ki magát.

Némi italozás után hamar egymásnak esnek az Egykutya szereplői Forrás: Intercom

A történet főszereplője, Patika áthívja magához dumálni négy, nyolc éve nem látott egyetemi évfolyamtársát. Mindegyikük azt hiszi, csak őket invitálta meg, aztán megdöbbennek, amikor sorra gyarapodik a vendégsereg. Hát még a lány fura viselkedésén, aki kísértetiesen hófehér, érzelmeket a legkevésbé sem tükröző arccal, meglehetősen ridegen fogadja őket, majd amikor az egyik borosüveg nyílik a másik után, oldódik a hangulat, és elkezdenek kipotyogni a csontvázak a szekrényből. Végül kiderül, Patika nem éppen hétköznapi szándékkal szervezte meg a dzsemborit.

Ügyesen játszik a nézőkkel az Egykutya

Hogy pontosan miért is, azt bűn lenne elárulni, ugyanis míg arra várunk, hogy fény derüljön a kirakós legfontosabb darabjára, a film rendkívül ügyesen építi a feszültséget, amelyet olykor kínos szituációkból fakadó poénokkal old fel és egyfajta pszichológiai játékra invitálja a nézőt. Legalábbis nem gondoltam volna, hogy egy végtelenül felszínes és anyagias, a politikai kapcsolataival hencegő srácot vagy egy eszkortmunkákat vállaló, a saját festményeit és annak vásárlóit is lenéző modern képzőművésznőt meg tudok kedvelni. Mégis sikerült, mert legalább önazonosnak tűnnek, és a maguk módján racionálisabbak, mint az állandóan olcsó spirituális és ezoterikus maszlagokat szajkózó kismama. A vendéglátó szintén érdekes érzelmeket kelt, az egyik pillanatban átölelném, mert jól érezhetően komoly lelki gondjai vannak, a másikban viszont a többiek helyében már inkább menekülnék a lakásból.