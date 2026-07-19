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A fürdővízzel a gyereket is

A kultúrharc folyamatos, épp csak a mértéke, a tónusa változik, ennek a folyamatos hullámzásának pedig látványosan új lendületet adott a Tisza április győzelme.

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Dani Áron
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mcctündérkertvárosligetkultúra 2026. 07. 19. 5:52
Fotó: Polyák Attila
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Most viszont pontosan ez történik. Minden ami volt, egyszerűen rossznak van kikiáltva, feketén-fehéren. Mögöttünk van a valóban bicskanyitogató NKA- és KMTG-botrány. Az MCC beszántásáról már megszületett a határozat, ahogy a közmédia dolgozóinak nyílt megszégyenítése és az intézmény visszafoglalása is – a választópolgárok politikai emlékezete igencsak rövid, de ami kritika fennállt az ­MTVA-val szemben az elmúlt 16 évben, hasonló módon fennáll a rendszerváltás óta. De folyamatosan terítéken van a Magyar Művészeti Akadémia vagy Vidnyánszky Attila jövője is. 

Akárhogy is, de mintha nemcsak a fürdővizet akarnák kiönteni, hanem vele együtt a gyereket is – és így, mint a legtöbb utópiában, a hibák kijavítása inkább mérhetetlen károkkal fenyeget.

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