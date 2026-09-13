Üzemanyagár: A Tisza leginkább magát mentené

Mégis, a kivezetés megtörtént, július óta így nincs ársapka az üzemanyagokon. Ahogyan Magyar Péter június 17-én fogalmazott: „a piac működik magától, mint korábban is működött”. És egy darabig rendben is volt minden, úgy tűnt ugyanis, hogy rendeződik a közel-keleti konfliktus. Ám csakhamar működésbe léptek azok a tényezők, amelyekre szakértők a védett ár kivezetését megelőzően is felhívták a figyelmet: az amerikai–iráni konfliktus eszkalációja és úgy általában a kiváltképpen a gázolajat érintő európai ellátáshiány. Ezek miatt július közepén ismét emelkedésnek indult az olaj világpiaci ára, és egy kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök arról volt kénytelen beszélni, hogy a Mol még képes a védett árak közelében tartani az üzemanyagok árszintjét. Ez augusztusban is igaz volt, Kapitány István így meg is jegyezte, hogy „a piac működik”. Később azonban újra meglódultak az árak.

Amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra, a vállalkozásokra a benzin ára, akkor Kapitány István be fog avatkozni. Előbb be fog avatkozni, mint amikor a Fidesz-kormány hagyta, hogy 720 forint legyen a dízel

– mondta akkor Magyar Péter, és lehetséges, hogy az e hétre várt bejelentés mögött az is meghúzódik, hogy a Tiszánál észlelték: a választási kampányban és azután tett oly sok ígéret közül nem ártana többet betartani.

Apadás indult

A friss pártpreferencia-adatok alapján ugyanis a nyáron minden tizedik támogatóját elvesztette a Tisza. Az Europion szeptemberi kutatása szerint a biztos szavazó pártválasztók körében 61 százalékra csökkent a kormánypárt támogatottsága, ami három százalékpontos visszaesés az augusztusi méréshez képest, miközben a Fidesz–KDNP 25 százalékon maradt. Különösen figyelemre méltó, hogy a nyári energiaválság kezelése a megkérdezettek 50 százalékát érdekelte, és a kormány tevékenységének megítélésében a második legjobban értékelt területté vált.