Franciaország az élen a befogadott menekültügyi kérelmekben, a britektől visszaérkező migránsoknak azonban nyoma veszett

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Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) által közzétett adatok szerint Franciaország lett a legtöbb menedékjogi kérelmet befogadó ország. A britekkel kötött megállapodás értelmében, a La Manche csatornán kis hajóval átkelő migránsokat is visszafogadna Franciaország, egy jelentés szerint azonban sokuknak egyszerűen nyoma veszik Európában.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 13. 5:10
Migránsok a La Manche csatornán Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
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Több szervezet is azt állítja, hogy legalább 41, Franciaországba visszaküldött személyt azonosítottak, akiket kiskorúként mutatnak be, annak ellenére, hogy életkorukat vitatták. A brit belügyminisztérium kategorikusan tagadja, hogy bárkit is kitoloncolt volna, akinek az életkora még kérdéses volt, és fenntartja, hogy felméréseket végeznek a 18 év alattiak azonosítására – mutat rá a Fdesouche francia hírgyűjtő portál. 

A megállapodás október 1-jén lejár. A brit kormány meg akarja hosszabbítani és kibővíteni, míg Franciaország más európai országokat is be szeretne vonni a programba.

Borítókép: Migránsok a La Manche csatornán (Fotó: AFP)

FranciaországLa Manchemigráció

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