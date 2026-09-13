Franciaország az élen a befogadott menekültügyi kérelmekben, a britektől visszaérkező migránsoknak azonban nyoma veszett

Több szervezet is azt állítja, hogy legalább 41, Franciaországba visszaküldött személyt azonosítottak, akiket kiskorúként mutatnak be, annak ellenére, hogy életkorukat vitatták. A brit belügyminisztérium kategorikusan tagadja, hogy bárkit is kitoloncolt volna, akinek az életkora még kérdéses volt, és fenntartja, hogy felméréseket végeznek a 18 év alattiak azonosítására – mutat rá a Fdesouche francia hírgyűjtő portál.

A megállapodás október 1-jén lejár. A brit kormány meg akarja hosszabbítani és kibővíteni, míg Franciaország más európai országokat is be szeretne vonni a programba.

Borítókép: Migránsok a La Manche csatornán (Fotó: AFP)