Élőben röhögték ki a volt NB I-es edzőt a Liverpool, az Arsenal és a City legendái
Egy elrontott keresztnévvel megnevettette a CBS Sports stúdióját Valdas Dambrauskas. A Diósgyőr korábbi vezetőedzőjét a Manchester United elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt arról kérdezték, ki a kedvence a műsorban szereplő Liverpool-, Arsenal- és Manchester City-legendák közül. Az NB I-ben is megfordult litván edző választásával nem volt gond, a névvel annál inkább...
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