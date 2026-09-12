BRICS-csúcs: Irán és az Egyesült Arab Emírségek közös platformon

Újdelhi, amelynek szoros kapcsolatai vannak az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Izraellel, Iránnal és az Öböl-menti arab államokkal, diplomáciai egyensúlyozást folytat, Modi pedig a kereskedelmi együttműködés fokozására, az akadályok csökkentésére és az üzleti lehetőségek bővítésére ösztönzi a BRICS-tagokat.
Borítókép: BRICS-csúcstalálkozó (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!