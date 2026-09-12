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BRICS-csúcs: Irán és az Egyesült Arab Emírségek közös platformon

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Irán és az Egyesült Arab Emírségek szombaton aláírta a BRICS-országok csoportjának közös nyilatkozatát, amely visszafogottságra szólított fel a közel-keleti háborúban. Az aláírást a háború által megosztott országok közötti diplomáciai előrelépés jelének tekintik. A BRICS-csúcs szervezői az Irán és az Egyesült Arab Emírségek közötti szakadék áthidalására összpontosítottak.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 12. 19:21
BRICS-csúcs Fotó: WANG YE Forrás: XINHUA
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Újdelhi, amelynek szoros kapcsolatai vannak az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Izraellel, Iránnal és az Öböl-menti arab államokkal, diplomáciai egyensúlyozást folytat, Modi pedig a kereskedelmi együttműködés fokozására, az akadályok csökkentésére és az üzleti lehetőségek bővítésére ösztönzi a BRICS-tagokat.

Borítókép: BRICS-csúcstalálkozó (Fotó: AFP)

BRICSIráncsúcstalálkozó

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