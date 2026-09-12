Molnár Attila és Takács Boglárka azonos pozícióban zárta futamát Budapesten
A 2026. évi budapesti atlétikai világdöntő második, szombati versenynapján Mátó Sára, Takács Boglárka és Molnár Attila képviselte a magyar színeket. Mátó a női 400 méteres gátfutás, míg Takács a női 100 méteres síkfutás elődöntőjéből nem jutott tovább. Molnár nyolcadik lett a férfi 400 méter fináléjában.
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