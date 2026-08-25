mohácsjanus pannonius múzeumprogram

Mohács nemcsak legenda, hanem feltárható valóság – Emlékhétvége keretében hajtanak fejet a mohácsi csata hősei előtt

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Az augusztus 29-én esedékes hivatalos ceremónia mellett emlékhétvége keretében egész napos családi programokat is tartanak Mohács környékén a sorsfordító csata ötszázadik évfordulója alkalmából – jelentették be a szervezők sajtótájékoztatón kedden Pécsen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 08. 25. 18:00
Janus Pannonius Múzeum Fotó: facebook.com/januspannoniusmuzeum
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A rendezvény egyik legfontosabb üzenete, hogy Mohács nemcsak legenda, hanem feltárható valóság. Az elmúlt évtizedben a Janus Pannonius Múzeum által vezetett Mohács 500 kutatóprogram régészeti, antropológiai, fegyvertörténeti és természettudományos módszerekkel kutatta a csata helyszínét és a tömegsírok leleteit.

Az írott források ugyanis önmagukban nem adnak elegendő támpontot ahhoz, hogy pontosan rekonstruálható legyen, mi történt a csatatéren és a hadvezetésben. Az elmúlt tíz év terepi munkája, a fegyverleletek és a tömegsírok feltárása olyan anyagot hozott felszínre, amelyre a nagyközönségnek szóló mostani esemény épül: a hétvége ezt a kutatói anyagot fordítja le átélhető, élményszerű, ugyanakkor tényeken alapuló programmá – emelték ki a közleményben.

A magyar nép számára tragikusan záruló 1526. augusztus 29-es, a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom seregei között lezajlott csata ötszázadik évfordulójának ceremoniális programjait korábban a www.mohacs500.hu honlapon tették közzé.

 


 

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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