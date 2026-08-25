Mohács nemcsak legenda, hanem feltárható valóság – Emlékhétvége keretében hajtanak fejet a mohácsi csata hősei előtt

A rendezvény egyik legfontosabb üzenete, hogy Mohács nemcsak legenda, hanem feltárható valóság. Az elmúlt évtizedben a Janus Pannonius Múzeum által vezetett Mohács 500 kutatóprogram régészeti, antropológiai, fegyvertörténeti és természettudományos módszerekkel kutatta a csata helyszínét és a tömegsírok leleteit.

Az írott források ugyanis önmagukban nem adnak elegendő támpontot ahhoz, hogy pontosan rekonstruálható legyen, mi történt a csatatéren és a hadvezetésben. Az elmúlt tíz év terepi munkája, a fegyverleletek és a tömegsírok feltárása olyan anyagot hozott felszínre, amelyre a nagyközönségnek szóló mostani esemény épül: a hétvége ezt a kutatói anyagot fordítja le átélhető, élményszerű, ugyanakkor tényeken alapuló programmá – emelték ki a közleményben.