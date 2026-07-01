A svédek elővették a játékvezetőt, Gyökeres szerint hihetetlen, ami történt

Az Arsenal magyar származású svéd csatára, Gyökeres Viktor próbált inkább pozitívan összegezni: – Nincs nagyobb dolog a világbajnokságnál.
Hihetetlen volt, és büszke vagyok magunkra
– mondta a szurkolókat és a franciákat is méltató támadó. – Megújított csapat vagyunk, amely nagy része először szerepelt világversenyen. Sok nagyon tehetséges játékosunk van, idővel szerintem nagyon jók leszünk.
Franciaország a nyolcaddöntőben – akárcsak 1998-ban – Paraguay ellen lép pályára (szombat 23.00), ottani továbbjutás esetén Kanada vagy Marokkó következne a legjobb nyolc között.
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