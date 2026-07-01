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A svédek elővették a játékvezetőt, Gyökeres szerint hihetetlen, ami történt

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Norvégia után a második európai nyolcaddöntőse is megvan az idei labdarúgó-világbajnokságnak. Franciaország esélyeshez méltóan, remek játékkal nyert Svédország ellen. A 3-0-s sikerből Kylian Mbappé két góllal vette ki a részét.

Magyar Nemzet
2026. 07. 01. 5:25
Gyökeres Viktor (jobbra) is tehetetlen volt Kylian Mbappé ellen Fotó: Anadolu via AFP/Jose Hernandez
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Az Arsenal magyar származású svéd csatára, Gyökeres Viktor próbált inkább pozitívan összegezni: – Nincs nagyobb dolog a világbajnokságnál. 

Hihetetlen volt, és büszke vagyok magunkra

– mondta a szurkolókat és a franciákat is méltató támadó. – Megújított csapat vagyunk, amely nagy része először szerepelt világversenyen. Sok nagyon tehetséges játékosunk van, idővel szerintem nagyon jók leszünk.

Franciaország a nyolcaddöntőben – akárcsak 1998-ban – Paraguay ellen lép pályára (szombat 23.00), ottani továbbjutás esetén Kanada vagy Marokkó következne a legjobb nyolc között.

 

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Gajdics Ottó
idezojelekMagyar Péter

A hazug tróger

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Mivel a miniszterelnök úr logikája szerint egymás minősítgetése nem számít személyes érintettségnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy impertinens bunkó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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