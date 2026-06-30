NorvégiaElefántcsontpartlabdarúgó-vb 2026

Egy norvég csodagól és egy Haaland-döfés ejtette ki Elefántcsontpartot

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Előbb Antonio Nusa csodagólja, majd Haaland 60. válogatottbeli találata kellett ahhoz, hogy Elefántcsontpart kiessen a labdarúgó-világbajnokságon. Norvégia 2-1-re megnyerte a dallasi tizenhatoddöntőt és várja a vasárnapi, Brazília elleni párharcot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 30. 20:58
Erling Haaland, aki mindent eldöntött Fotó: LARS BARON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Norway's forward #09 Erling Braut Haaland reacts to a missed chance during the 2026 World Cup round of 32 football match between Ivory Coast and Norway at the Dallas Stadium in Arlington on June 30, 2026. (Photo by Aric Becker / AFP)
Erling Haaland, a legnagyobb norvég sztár - Fotó: ARIC BECKER / AFP

Az, hogy Norvégia vezetett, azért volt váratlan, mert az első harminc perc inkább elefántcsontparti fölényt hozott. Az első félidőben több érdekesség nem történt, a szünetben 1-0 volt az állás a norvégok javára.

Az 55. percben váratlan támadást vezetett Elefántcsontpart: Pépé adott jó labdát Doué-nak, aki lőtt, a labda ismét Pépé elé került, miután egy norvég védőről levágódott. 

Az újabb lövést Nyland kapus óriási bravúrral védte ki.

Két perccel később Pépé-Bonny volt a labda útja, Bonny jól fordult rá a kapura, de az ö löketét is megfogta Nyland. Ez két olyan lehetőség volt, amely egyenlítést eredményezhetett volna, de mindkettő kimaradt. A 66. percben Elefántcsontpart hihetetlen módon úszta meg az újabb kapott gólt: Ödegaard jobbról végzett el szögletet, belül megcsúsztatták a labdát, Heggem lőtt, a védők a gólvonalon mentettek. Ez egészen hihetetlen helyzet volt.

A második ivószünet után az afrikai csapatnak el kellett kezdeni kockáztatni, mert az 1-0 az ő kiesésüket jelentette. Ez a kockáztatás be is jött, mert nem sokkal az ivószünet után egyenlített az afrikai csapat. Diallo Pépének adta a labdát, aki betört az ötösön belülre, majd 4 méterről a jobb oldalra lőtt, s ezzel egyenlített Elefántcsontpart. Norvégia tehát nem tudta 1-0-al kihúzni, most azért küzdöttek a felek, hogy elkerüljék a 2x15 perces hosszabbítást.

Cote DIvoire celebrates their equalizer during FIFA World Cup 2026, Cote D'Ivoire vs Norway at the Dallas Stadium on June 30, 2026. (Photo by McGuelber / Odyssey Images via AFP)
Elefántcsontpart gólöröme az egyenlítés után - Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Az elefántcsontparti védelem szinte tökéletesen semlegesítette Haalandot, aki nem is tudott sok mindent hozzátenni a meccs hajrájához. Egészen a 86. percig, amikor Haalandot egyetlen pillanatra egyedül hagyták, ő pedig góljával eldöntötte a továbbjutást. Hét méterről lőtt, nem találta el tökéletesen a labdát, de ez sem számított. Szinte el sem akarta hinni, hogy 53. válogatott mérkőzésén megszületett a 60. gólja. A 96. percben Nyland kapus megmentette a norvégokat a kapott góltól, hatalmasat védett, így nem sikerült az egyenlítés.

Haaland gólja a győztes találat volt Dallasban, Norvégia bejutott a legjobb tizenhat közé, ahol Brazília ellen játszik majd vasárnap este. 

A brazilok soha nem győzték még le a skandináv együttest,

ezért is lesz érdekes ez a nyolcaddöntő. Norvégia ezzel első európai csapatként jutott be a legjobb 16 közé a világbajnokságon. 

Labdarúgó-világbajnokság, mérkőzés a legjobb 16 közé jutásért: Norvégia–Elefántcsontpart 2-1 (1-0).

 

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