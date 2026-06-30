Egy norvég csodagól és egy Haaland-döfés ejtette ki Elefántcsontpartot

Erling Haaland, a legnagyobb norvég sztár - Fotó: ARIC BECKER / AFP

Az, hogy Norvégia vezetett, azért volt váratlan, mert az első harminc perc inkább elefántcsontparti fölényt hozott. Az első félidőben több érdekesség nem történt, a szünetben 1-0 volt az állás a norvégok javára.

Az 55. percben váratlan támadást vezetett Elefántcsontpart: Pépé adott jó labdát Doué-nak, aki lőtt, a labda ismét Pépé elé került, miután egy norvég védőről levágódott.

Az újabb lövést Nyland kapus óriási bravúrral védte ki.

Két perccel később Pépé-Bonny volt a labda útja, Bonny jól fordult rá a kapura, de az ö löketét is megfogta Nyland. Ez két olyan lehetőség volt, amely egyenlítést eredményezhetett volna, de mindkettő kimaradt. A 66. percben Elefántcsontpart hihetetlen módon úszta meg az újabb kapott gólt: Ödegaard jobbról végzett el szögletet, belül megcsúsztatták a labdát, Heggem lőtt, a védők a gólvonalon mentettek. Ez egészen hihetetlen helyzet volt.

A második ivószünet után az afrikai csapatnak el kellett kezdeni kockáztatni, mert az 1-0 az ő kiesésüket jelentette. Ez a kockáztatás be is jött, mert nem sokkal az ivószünet után egyenlített az afrikai csapat. Diallo Pépének adta a labdát, aki betört az ötösön belülre, majd 4 méterről a jobb oldalra lőtt, s ezzel egyenlített Elefántcsontpart. Norvégia tehát nem tudta 1-0-al kihúzni, most azért küzdöttek a felek, hogy elkerüljék a 2x15 perces hosszabbítást.

Elefántcsontpart gólöröme az egyenlítés után - Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Az elefántcsontparti védelem szinte tökéletesen semlegesítette Haalandot, aki nem is tudott sok mindent hozzátenni a meccs hajrájához. Egészen a 86. percig, amikor Haalandot egyetlen pillanatra egyedül hagyták, ő pedig góljával eldöntötte a továbbjutást. Hét méterről lőtt, nem találta el tökéletesen a labdát, de ez sem számított. Szinte el sem akarta hinni, hogy 53. válogatott mérkőzésén megszületett a 60. gólja. A 96. percben Nyland kapus megmentette a norvégokat a kapott góltól, hatalmasat védett, így nem sikerült az egyenlítés.