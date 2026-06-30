német labdarúgó-válogatottlabdarúgó-vb 2026ParaguayJulian Nagelsmann

Ez valami elképesztő: óriási futballdráma a labdarúgó-vb-n

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Gúnyolódhatnánk azon, hogy a németek ott estek ki (a legjobb 32 között) a labdarúgó-világbajnokságon, ahol szoktak, de a földön fekvő ellenfélbe aligha illik belerúgni. Így aztán rögzítsük a tényt: Németország 2026-ban sem nyer világbajnokságot, sőt, érmet sem, miután az egyenes kieséses szakasz első meccsén 1-1-es végeredmény után tizenegyesekkel kikapott Paraguay csapatától.

Magyar Nemzet
2026. 06. 30. 3:20
Németország kiesése a torna eddigi legnagyobb meglepetése Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Paraguay's goalkeeper #12 Orlando Gill celebrates with teammates after winning the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Paraguay kapusa, Gill hős lett a tizenegyespárbajban - Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

A kiesés után a német sajtó egyenesen rémálomról, pontosabban újabb német rémálomról ír - utalva ezzel a legutóbbi két vb-n történtekre, ahol a németek ugyancsak a 32 között estek ki - mármint úgy, hogy a csoportból sem jutottak tovább. A Bild lassú, unalmas és letargikus német játékról írt. A lap szinte megalázta Nagelsmann szövetségi kapitányt, mert az egyéni értékelésekben 6-os osztályzatot (a német rendszerben a legrosszabbat) adta a kapitánynak, ami egyértelműen azt jelzi, hogy a lap szerint elsősorban az edzői döntések vezettek a kudarchoz. Jürgen Klopp már a szünetben jelezte, hogy nagy baj lesz, mert élesen bírálta az eddigi csodajátékosnak tartott Deniz Undav teljesítményét. Klopp szerint a csatárnak aktívabban kellett volna kérnie a labdát és nagyobb jelenlétet kellett volna mutatnia, mert alig kapcsolódott be a játékba.

Julian Nagelsmann nem mond le

A Paraguay elleni kiesés után Julian Nagelsmann a következőket mondta: „Nem fogok lemondani. 2028-ig szerződésem van. Ha a DFB úgy érzi, hogy én vagyok a megfelelő ember, akkor folytatom. 

Ha másképp döntenek, azt természetesen elfogadom. Nagyon fáj ez a vereség. Rengeteg energiát fektettünk a játékba, de a futballban csak az számít, hogyan használod ki a helyzeteidet.

Nem akarom a játékvezetői döntésekre fogni a kiesést. Természetesen csalódottak vagyunk, de volt elég lehetőségünk arra, hogy korábban eldöntsük a mérkőzést. Most együtt kell feldolgoznunk ezt a csalódást. Nem egyetlen játékos hibázott, hanem csapatként estünk ki.”

Julian Nagelsmann, head coach of Germany, looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A német kapitány, Julian Nagelsmann nem mond le - Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A német csapat kiesése óriási blama annak az országnak, amely nagy reményekkel érkezett a vb-re, de amely ezekből a reményekből semmit sem tudott valóra váltani. Németország a kertek alatt kullog haza, ez a búcsú nekik óriási szégyen, Paraguay-nak meg hatalmas dicsőség. A dél-amerikai alakulat a 16 között vagy a francia vagy a svéd csapattal találkozik majd.

Labdarúgó-világbajnokság, mérkőzés a 16 közé jutásért: Németország–Paraguay 1-1 (0-1, 1-1, 1-1), tizenegyesekkel 4-5. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojelekmesterséges intelligencia

A Z generáció sajátos szocializmusa

Kiss Károly avatarja

A TikTok-korszak szocializmusa magánjellegű. Az infláció ellen árellenőrzést akarnak bevezetni, a gazdagokra vagyonadót kivetni, és az államosítás hívei.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.