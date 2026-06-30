Ez valami elképesztő: óriási futballdráma a labdarúgó-vb-n

Paraguay kapusa, Gill hős lett a tizenegyespárbajban - Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

A kiesés után a német sajtó egyenesen rémálomról, pontosabban újabb német rémálomról ír - utalva ezzel a legutóbbi két vb-n történtekre, ahol a németek ugyancsak a 32 között estek ki - mármint úgy, hogy a csoportból sem jutottak tovább. A Bild lassú, unalmas és letargikus német játékról írt. A lap szinte megalázta Nagelsmann szövetségi kapitányt, mert az egyéni értékelésekben 6-os osztályzatot (a német rendszerben a legrosszabbat) adta a kapitánynak, ami egyértelműen azt jelzi, hogy a lap szerint elsősorban az edzői döntések vezettek a kudarchoz. Jürgen Klopp már a szünetben jelezte, hogy nagy baj lesz, mert élesen bírálta az eddigi csodajátékosnak tartott Deniz Undav teljesítményét. Klopp szerint a csatárnak aktívabban kellett volna kérnie a labdát és nagyobb jelenlétet kellett volna mutatnia, mert alig kapcsolódott be a játékba.

Julian Nagelsmann nem mond le

A Paraguay elleni kiesés után Julian Nagelsmann a következőket mondta: „Nem fogok lemondani. 2028-ig szerződésem van. Ha a DFB úgy érzi, hogy én vagyok a megfelelő ember, akkor folytatom.

Ha másképp döntenek, azt természetesen elfogadom. Nagyon fáj ez a vereség. Rengeteg energiát fektettünk a játékba, de a futballban csak az számít, hogyan használod ki a helyzeteidet.

Nem akarom a játékvezetői döntésekre fogni a kiesést. Természetesen csalódottak vagyunk, de volt elég lehetőségünk arra, hogy korábban eldöntsük a mérkőzést. Most együtt kell feldolgoznunk ezt a csalódást. Nem egyetlen játékos hibázott, hanem csapatként estünk ki.”