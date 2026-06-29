Kanada a houstoni nyolcaddöntőben magyar idő szerint szombaton 23 órától lép pályára a marokkóiak vagy a hollandok ellen.
Nem egyedül szerezte a gólt Kanada hőse, akit társaival együtt ma hátrahagy az edzője
Kanada jutott elsőként a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. Stephen Eustaquio a 90+2. percben nyerte meg a mérkőzést az észak-amerikaiaknak a Dél-afrikai Köztársaság ellen. Kanada szövetségi kapitánya, Jesse Marsch a gólszerzőhöz hasonlóan elégedetten értékelt.
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