KanadaDél-Afrikalabdarúgó-vb 2026nyolcaddöntőJesse Marsch

Nem egyedül szerezte a gólt Kanada hőse, akit társaival együtt ma hátrahagy az edzője

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Kanada jutott elsőként a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. Stephen Eustaquio a 90+2. percben nyerte meg a mérkőzést az észak-amerikaiaknak a Dél-afrikai Köztársaság ellen. Kanada szövetségi kapitánya, Jesse Marsch a gólszerzőhöz hasonlóan elégedetten értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 6:12
Stephen Eustaquio (7-es mezben) épp abban a városban lőtte Kanada győztes gólját, ahol légióskodik Fotó: Anadolu via AFP/Tayfun Coskun
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Kanada a houstoni nyolcaddöntőben magyar idő szerint szombaton 23 órától lép pályára a marokkóiak vagy a hollandok ellen.

 

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