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A durva holland beszólás is tüzelheti Marokkót a tizenhatoddöntők rangadóján

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Elkezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakasza, s hétfőn a vb-történelem két legsikeresebb válogatottja, Brazília és Németország is pályára lép a legjobb tizenhat közé jutásért. Első ránézésre a németek dolga tűnik könnyebbnek, a brazilok Ázsia legjobbja, Japán ellen játszanak, s a tizenhatoddöntők rangadói közé tartozik Hollandia és Marokkó összecsapása is. Az Afrika-bajnok Marokkó a holland vb-ezüstérmes, Rafael van der Vaart márciusi nyilatkozatából is erőt meríthet.

Koczó Dávid
2026. 06. 29. 5:45
Vinícius és Brazília a japán válogatott ellen folytatja a labdarúgó-vb-t, az őt visszahúzó Mazraui (Marokkó) szülőhazája, Hollandia ellen lép pályára Fotó: AFP/Fadel Senna
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– Tudunk még fejlődni, gyorsabban játszani – mondta a skótok elleni siker után Ancelotti, aki Raphinha játékára biztosan nem számíthat. A brazilok abban bíznak, hogy a Haiti ellen megsérült támadó a nyolcaddöntőre már visszatérhet.

Paraguay dolgát eltiltás is nehezíti Németország ellen

Japán soha nem nyert még egyenes kieséses párharcot világbajnokságon, bár a tizenegyespárbajig kétszer is eljutott: négy éve Horvátország, 2010-ben pedig Paraguay ellen. Utóbbi szintén ma folytatja vb-szereplését, s megszerezné első gólját kieséses világbajnoki meccsen, az ellen a Németország ellen, amelytől a 2002-es torna egyenes kieséses szakaszának elején egy kései góllal 1-0-ra kapott ki.

– Ezt az eredményt most is elfogadnám – nyilatkozta a németek akkori szövetségi kapitánya, Rudi Völler, aki mélyen védekező és fizikális játékot vár Paraguaytól. A dél-amerikaiaknál visszatérhet a törökök ellen szája eltakarásáért kiállított Miguel Almirón, viszont egy másik kulcsember, Diego Gómez hiányzik, két sárga lapos eltiltás miatt. Miközben Németország eddig csapatszinten mindössze egy sárgát kapott a tornán, Paraguay holtversenyben a legtöbbet, hetet.

Hollandia és Marokkó párharca a második forduló rangadója

A csoportkörben szerzett pontok alapján Hollandia és Marokkó párharca az összes tizenhatoddöntő közül a legrangosabb, hiszen mindkét válogatott hét pontot szerzett, Afrika bajnokának azonban ez is csak a második helyhez volt elég Brazília mögött. Marokkó a legutóbbi világbajnokságon első afrikai csapatként elődöntőt játszhatott, s idén is jó teljesítményt nyújt. 

Pikáns összecsapás lesz a hollandok elleni mérkőzés, a marokkói keretből hárman is Hollandiában születtek, Mazraui és Amrabat mellett az a Szalah-Eddin, aki tavaly még a holland U21-es válogatottal lett Eb-bronzérmes.

– Azok játszanak a marokkói válogatottban, akik nem elég jók ahhoz, hogy bekerüljenek a hollandba – üzent még márciusban Rafael van der Vaart, aki tagja volt Hollandia legutóbbi 2010-es vb-döntős csapatának, Marokkó ebből is motivációt nyerhet. Az Oranje világbajnoki meccset még nem veszített afrikai riválissal szemben, de a mostani tizenhatoddöntő előtt aligha indulhatunk ki például az 1994-es csoportkörben Marokkó ellen aratott 2-1-es sikeréből.

Mindkét csapatnak három találatnál tart a házi gólkirálya: Marokkónak Iszmail Szaibari, akit a mögöttünk hagyott idényben a holland bajnokság legjobb játékosának választottak, míg Hollandiának Brian Brobbey, aki a vb alatt küzdötte be magát Ronald Koeman kezdőcsapatába.

Labdarúgó-vb 2026, a tizenhat közé jutásért

  • Brazília–Japán 19.00
  • Németország–Paraguay 22.30
  • Hollandia–Marokkó kedd 3.00

 

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