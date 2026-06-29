A durva holland beszólás is tüzelheti Marokkót a tizenhatoddöntők rangadóján

– Tudunk még fejlődni, gyorsabban játszani – mondta a skótok elleni siker után Ancelotti, aki Raphinha játékára biztosan nem számíthat. A brazilok abban bíznak, hogy a Haiti ellen megsérült támadó a nyolcaddöntőre már visszatérhet.

Paraguay dolgát eltiltás is nehezíti Németország ellen

Japán soha nem nyert még egyenes kieséses párharcot világbajnokságon, bár a tizenegyespárbajig kétszer is eljutott: négy éve Horvátország, 2010-ben pedig Paraguay ellen. Utóbbi szintén ma folytatja vb-szereplését, s megszerezné első gólját kieséses világbajnoki meccsen, az ellen a Németország ellen, amelytől a 2002-es torna egyenes kieséses szakaszának elején egy kései góllal 1-0-ra kapott ki.