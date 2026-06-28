csoportmérkőzésFIFAlabdarúgó-vb 2026

A csoportmeccsek királya és citromdíjasa is Anglia lett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem volt annyira szörnyű, mint azt a világ nagy része jövendölte, akadt pár tényleg emlékezetes csata, s ahogyan az lenni szokott, néhány olyan csapat is kiesett, amelytől ezt senki sem várta. A labdarúgó-világbajnokság első szakasza, a 72 darab csoportmeccs vasárnap hajnalban véget ért, s most egy új világbajnokság veszi kezdetét. Sokak szerint éppen ideje volt ennek.

Lantos Gábor
2026. 06. 28. 9:06
Harry Kane és Anglia egyelőre nem nyújtott meggyőző teljesítményt Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
HOUSTON, TEXAS - JUNE 26: Dailon Livramento #19 of Cabo Verde celebrates after the 0-0 draw during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Cabo Verde and Saudi Arabia at Houston Stadium on June 26, 2026 in Houston, Texas. Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zöld-foki-szigetek: micsoda csapat! - Fotó: FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Már az is meghökkentő volt, amikor nem tudták megverni Szaúd-Arábiát, de beletörött a bicskájuk a Zöld-foki-szigetek csapatába is. A végén pedig jött a spanyoloktól kapott pofon és a hazautazás. Nem kell mondanunk, mekkora vihart okozott ez a dél-amerikai országban. De a Kongói DK sima továbbjutása és az, hogy ez a csapat is ott van a 32 között, szintén előre nem látható esemény volt.

Messi még mindig csodálatos

A 39 éves Lionel Messi tényleg csodálatosan kezdett ezen a világbajnokságon. Algéria ellen laza mesterhármassal kezdett, majd az osztrákok ellen is hintett kettőt. Azaz az első két mérkőzés öt argentin góljából egymaga ötöt szerzett. Cristiano Ronaldo? Maradjunk annyiban, hogy nála igencsak vegyes a kép. 

Az első meccsen a Kongói DK ellen és az utolsó mérkőzésen Kolumbia ellen gyakorlatilag semmit sem csinált.

A második, Üzbegisztán elleni összecsapáson viszont lőtt kettőt. Ember nem tudja megmondani, mi lesz ennek a vége, de az biztos, hogy a portugál csapatra nehéz küzdelem vár a legjobb 32 között, mert ott a legutóbbi vb-bronzérmes horvátok jönnek nekik, ha pedig ezen túljutnának, akkor minden bizonnyal a spanyolok.

Fans of the Argentina and Portugal national teams wear Lionel Messi and Cristiano Ronaldo masks to support their respective teams at the Mexico FIFA Fan Fest in the main square Zocalo on June 17, 2026, in Mexico City, Mexico. (Photo by Carlos Santiago/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
Cristiano Ronaldo és Lionel Messi - egyelőre az argentin klasszisról szólhat a hősi ének - Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Ami a további nagy egyéni teljesítményeket illeti: a francia Dembelé három gólja örökké emlékezetes marad a norvég csapat ellen, de a norvég Erling Haaland első két meccsen szerzett négy gólja sem piskóta. Haalandnak ez az első vb-je, nagy kérdés, hogyan alakul számára a folytatás, mert az utolsó csoportmeccsen nem játszott. Akárcsak Lionel Messi, akit Lionel Scaloni a kispadra ültetett Jordánia ellen.

Mit tudnak a nagycsapatok?

Van néhány olyan, előzetesen sokra tartott együttes, amelyről az első három meccs alapján nehezen lehet megmondani, mire lehetnek képesek. Ez leginkább az ötszörös világbajnok brazilokra vonatkozik, mert az eddigi egyetlen komoly ellenfelüket, Marokkót nem tudták megverni. A Skócia és a Haiti elleni összecsapásuk értéke nem túl nagy, miként az ott nyújtott teljesítményük sem. 

A brazilok Japánnal játszanak majd a 32 között, az már igazi fokmérő lesz a számukra.

Szintén megtippelhetetlen a portugálok valós formája. A Cristiano Ronaldo fémjelezte együttes a csoportját sem tudta megnyerni, Kolumbia mögött úgy lett második, hogy csak az üzbégeket győzte le. A csoportmeccsek királya mindenképp a bombaerős francia válogatott, amely mind a három meccsét megnyerte és amely erőtől duzzadó, nagyszerű futballra is képes. Nem beszélve arról, hogy a francia keret tényleg annyira komoly, hogy a gallok 2018 után újra világbajnokok lehetnek. 

A 48 csapatos vb igazi átka

Az, hogy ez a fajta lebonyolítás mennyire nem telitalálat, azt a csoportmérkőzések utolsó fordulójában derült ki. Akkor, amikor elég sok meccsen született „kéz a kézben” döntetlen eredmény. Miért? Mert a nyolc legjobb csoportharmadik is továbbjutott a 32 közé, ez pedig néhány csapatnak komoly számolgatásra adott lehetőséget. A Paraguay–Ausztrália összecsapás előtt tudni lehetett, hogy egy 0-0-s döntetlen mind a két együttesnek tökéletesen megfelelő eredmény. 

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 25: Australia player Aiden O' Neill in action during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Paraguay and Australia at San Francisco Bay Area Stadium on June 25, 2026 in Santa Clara, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Paraguay és Ausztrália kéz a kézben jutott tovább - Fotó: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit ad Isten, a lefújás végén 0-0 állt a táblán. Ugyanez volt a helyzet a japánok és a svédek mérkőzésének: mind az európai, mind az ázsiai együttesnek megfelelt az iksz, 1-1 lett a vége. Ezen felül volt még pár ilyen meccs, amelyet ki lehetett volna iktatni akkor, ha nem megy tovább a csoportharmadikok közül nyolc együttes is. De ezt tudni lehetett előre, szó nem érheti a ház elejét, mert az vesse az első követ a csapatokra, aki nem így cselekedett volna. Irán pedig egészen drámai módon, az utolsó pillanatban esett ki, mert Algéria és Ausztria 3-3-at játszott egymással egy - maradjunk annyiban - meglehetősen furcsa meccsen.

Ismerkedés a hidratációs szünettel

A FIFA a vb előtt bevezette a kötelező ivószünetet (más nevén hidratációs szünetet), amely négy negyeddé alakította át a mérkőzéseket. Ma már a csecsemők és az aggastyánok is tudják, hogy mindez nem a játékosok egészségének megőrzése érdekében történt, hanem a bevételmaximalizálás miatt, hiszen ezekben a szünetekben is a tévénézők arcába lehet tolni a reklámokat. 

Több olyan csoportmeccs is volt, amelyen a nézők hangosan fütyültek vagy kínjukban kacagtak, mert a szakadó esőben és 19 fokban lejátszott meccseken miért is volt feltétlenül szükséges ez a fajta játékmegszakítás?

A választ ma már jól tudjuk. Megszokjuk majd ezt is, mint annyi minden mást.   

Kezdődik az új világbajnokság

A 72 csoportmeccsen tehát túl vagyunk. A vb még három hétig tart, az igazi küzdelem most kezdődik el. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Nem a köztársasági elnököt kellene lemondásra szólítgatni

Bánó Attila avatarja

A politikai manipulációk és a tények nem igazolják a kezelhetetlenül magas hazai inflációval kapcsolatos állításokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.