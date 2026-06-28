A csoportmeccsek királya és citromdíjasa is Anglia lett

Zöld-foki-szigetek: micsoda csapat! - Fotó: FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Már az is meghökkentő volt, amikor nem tudták megverni Szaúd-Arábiát, de beletörött a bicskájuk a Zöld-foki-szigetek csapatába is. A végén pedig jött a spanyoloktól kapott pofon és a hazautazás. Nem kell mondanunk, mekkora vihart okozott ez a dél-amerikai országban. De a Kongói DK sima továbbjutása és az, hogy ez a csapat is ott van a 32 között, szintén előre nem látható esemény volt.

Messi még mindig csodálatos

A 39 éves Lionel Messi tényleg csodálatosan kezdett ezen a világbajnokságon. Algéria ellen laza mesterhármassal kezdett, majd az osztrákok ellen is hintett kettőt. Azaz az első két mérkőzés öt argentin góljából egymaga ötöt szerzett. Cristiano Ronaldo? Maradjunk annyiban, hogy nála igencsak vegyes a kép.

Az első meccsen a Kongói DK ellen és az utolsó mérkőzésen Kolumbia ellen gyakorlatilag semmit sem csinált.

A második, Üzbegisztán elleni összecsapáson viszont lőtt kettőt. Ember nem tudja megmondani, mi lesz ennek a vége, de az biztos, hogy a portugál csapatra nehéz küzdelem vár a legjobb 32 között, mert ott a legutóbbi vb-bronzérmes horvátok jönnek nekik, ha pedig ezen túljutnának, akkor minden bizonnyal a spanyolok.

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi - egyelőre az argentin klasszisról szólhat a hősi ének - Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Ami a további nagy egyéni teljesítményeket illeti: a francia Dembelé három gólja örökké emlékezetes marad a norvég csapat ellen, de a norvég Erling Haaland első két meccsen szerzett négy gólja sem piskóta. Haalandnak ez az első vb-je, nagy kérdés, hogyan alakul számára a folytatás, mert az utolsó csoportmeccsen nem játszott. Akárcsak Lionel Messi, akit Lionel Scaloni a kispadra ültetett Jordánia ellen.

Mit tudnak a nagycsapatok?

Van néhány olyan, előzetesen sokra tartott együttes, amelyről az első három meccs alapján nehezen lehet megmondani, mire lehetnek képesek. Ez leginkább az ötszörös világbajnok brazilokra vonatkozik, mert az eddigi egyetlen komoly ellenfelüket, Marokkót nem tudták megverni. A Skócia és a Haiti elleni összecsapásuk értéke nem túl nagy, miként az ott nyújtott teljesítményük sem.

A brazilok Japánnal játszanak majd a 32 között, az már igazi fokmérő lesz a számukra.

Szintén megtippelhetetlen a portugálok valós formája. A Cristiano Ronaldo fémjelezte együttes a csoportját sem tudta megnyerni, Kolumbia mögött úgy lett második, hogy csak az üzbégeket győzte le. A csoportmeccsek királya mindenképp a bombaerős francia válogatott, amely mind a három meccsét megnyerte és amely erőtől duzzadó, nagyszerű futballra is képes. Nem beszélve arról, hogy a francia keret tényleg annyira komoly, hogy a gallok 2018 után újra világbajnokok lehetnek.