Portugália elkerülte Argentínát, de másnak örül a vb egyik legjobb félideje után

A portugál–kolumbiai összecsapás után mindkét szövetségi kapitány elégedett volt saját játékosaival, egyaránt örültek a mutatott teljesítmény miatt. Roberto Martínez szerint a szurkolók a stílus és a minőség mellett több más dologra is büszkék lehetnek, és nem igazán sajnálja, hogy nem elsőként jutott tovább Portugália, hiszen a cél a 32 közé kerülés volt bármi áron. Lorenzo úgy nyilatkozott, hogy csapata megérdemelte a pontszerzést és az ezzel járó elsőséget, bár kiváló ellenféllel találkozott.

A Kongói DK is továbbjutott a vb-n

A világbajnokságra 1974 után visszatérő Kongói DK Üzbegisztán ellen zárta a csoportkört, matematikailag még az ázsiaiak is továbbjuthattak a legjobb csoportharmadikok között. Fabio Cannavaro együttese meg is szerezte a vezetést Eldor Shomurodov góljával, ám a szünet után a fölényben játszó afrikaiak Yoane Wissa vezérletével fordítottak, és a 91. percben el is döntötték a találkozót (3-1).

A kongóiak történetük során először nyertek vb-mérkőzést, és ez 32 közé kerülést ért.

Sébastien Desabre szövetségi kapitány szerint futballistái rendkívüli teljesítményt nyújtottak, joggal ünnepelhet az ország. Cannavaro az üzbégek első félidei produkciójával nagyon elégedett volt, de mindez túl sok energiát emészthetett fel. Tunéziát és Irakot megelőzve Üzbegisztán a 46. helyen zárta története első világbajnokságát.