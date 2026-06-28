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A horvátok vb-mérkőzése után azonnal lemondott a kiesett csapat szövetségi kapitánya

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Anglia és Horvátország is győzelemmel zárta a labdarúgó-világbajnokság csoportkörét, így ez a két válogatott zárt az L csoport első két helyén. A horvátok a szintén továbbjutó Ghána ellen nyertek 2-1-re, az angolok pedig Panamát győzték le 2-0-ra a vb-n.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 5:32
Horvátország pontszerzése Ghána ellen a skót szövetségi kapitány állásába került Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
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Harry Kane és Jude Bellingham góljaival nyert Anglia
Harry Kane és Jude Bellingham góljaival nyert Anglia. Fotó: Getty Images via AFP/Mattia Ozbot

Horvátország örülhet, Ghána kevésbé, Skócia egyáltalán nem

Ghána továbbjutása már a Horvátország elleni mérkőzés előtt biztossá vált, a legutóbbi két vb-n érmes európaiaké viszont nem. Ennek megfelelően Luka Modricék kezdtek veszélyesebben, kapufáig is eljutottak, majd a 31. percben Petar Sucic majdnem harminc méterről a jobb alsó sarokba bombázta a labdát (1-0). Az afrikaiak a szünet után magukra találtak, és a 73. percben Derrick Luckassen egy szabadrúgást követően a hálóba passzolt. Bár a középre ívelésnél a horvát védők mozgását akadályozó Kwasi Sibo lesen volt, a játékvezető a VAR-vizsgálat után is megadta a gólt (1-1). Ghánának végül az egyetlen kaput eltaláló lövése nem ért pontot: Nikola Vlasic a 83. percben egy szöglet után precízen fejelt, és megnyerte a mérkőzést a horvátoknak (2-1).

– Lesről kaptuk a gólt. A blokkoló játékos leshelyzetben volt, véleményem szerint érvényteleníteni kellett volna a találatot. 

Ha ez Angliával történt volna, leshelyzet lett volna

mondta Dalic, majd önkritikusan folytatta. – Visszatértünk a régi felállásunkhoz, amit éveken át használtunk. Hibáztam. Az első két meccsért én vagyok a hibás, ez az igazi horvát válogatott, amit most láttunk.

Zlatko Dalic nem csak a pozitívumokról beszélt Horvátország sikere és továbbjutása után
Zlatko Dalic nem csak a pozitívumokról beszélt Horvátország sikere és továbbjutása után. Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Horvátország pontszerzése egyben azt is jelentette, hogy Skócia már nem juthat tovább a csoportharmadikok között, erre válaszul a skótok szövetségi kapitánya azonnal bejelentette távozását. Steve Clarke 2019 óta irányította a válogatottat.

A csoportelsőként továbbjutott Anglia a Kongói Demokratikus Köztársaság (szerda 18.00), Horvátország Portugália (péntek 1.00), Ghána pedig Kolumbia (szombat 3.30) ellen lép pályára a nyolcaddöntőbe jutásért.

Labdarúgó-világbajnokság, L csoport, 3. forduló

  • Anglia–Panama 2-0 (0-0)
  • Horvátország–Ghána 2-1 (1-0)

A csoport végeredménye:

  1. Anglia 7 pont
  2. Horvátország 6
  3. Ghána 4
  4. Panama 0

 

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