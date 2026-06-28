Őrületes, de nem meglepő döntetlen mellett újabb Messi-varázs – három argentin gól pontrúgásból

Marko Arnautovic szerzett vezetést Ausztria válogatottjának Algéria ellen. Fotó: Getty Images via AFP/Michael Steele

Az afrikaiak a kapott gól után magukra találtak, kapufát is lőttek, majd a 44. percben ki is egyenlítettek: a szögletzászlóról visszapattant labda Rafik Belgali elé került, aki egy csel után az ötös sarkáról a rövid felsőbe bombázott (1-1).

A szünetben hármat is cserélt az osztrák válogatott, és ez jót is tett a csapatnak: Konrad Laimer passzát követően Marcel Sabitzer a tizenhatos vonaláról kilőtte a bal felső sarkot (2-1). Algéria válaszára ismét nem kellett sokáig várni, ezúttal a bal oldalon indított támadás végén Rijad Mahrez volt eredményes a középre gurított labdával (2-2).

Az utolsó harminc perc szinte helyzetek nélkül zajlott le, ami nem is volt meglepetés.

Aztán jött a 93. perc, és Mahrez a semmiből betalált (2-3). Az osztrákok fogták a fejüket a lelátón és a pályán, de még volt válasz: a másodpercekkel korábban beállt Sasa Kalajdzic a 96. percben beállította a 3-3-as végeredményt.

A döntetlennel az osztrákok és az algériaiak is továbbjutottak, a csoportharmadikok közül pedig emiatt Uruguay, Skócia és a Koreai Köztársaság mellett a három döntetlennel zárt Irán sem került a legjobb 32 mezőnyébe.

A csoportelsőként továbbjutott Argentína az újonc Zöld-foki-szigetek (szombat 0.00), Ausztria az Európa-bajnok Spanyolország (csütörtök 21.00), míg Algéria Svájc (péntek 5.00) ellen lép pályára a nyolcaddöntőbe jutásért.

Labdarúgó-világbajnokság, J csoport, 3. forduló

Argentína–Jordánia 3-1 (2-0)

Ausztria–Algéria 3-3 (1-1)

A csoport végeredménye: