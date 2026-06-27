Szalah megsérült, Belgium megrázta magát, Irán kegyetlen VAR-drámája

Fontos esemény azért akadt még: Mohamed Szalah, a Liverpool és Egyiptom legendája sérülés miatt hagyta el a pályát a második félidőben. Talán Hosszam Hasszan szövetségi kapitány csak elővigyázatosságból hozta le sztárját, mindenesetre Egyiptom aggódhat, hogy Szalah a következő fordulóban pályára léphet-e.

Irán VAR-dráma után várakozik

Lasin biztosan nem, ő megkapta a második sárga lapját az idei labdarúgó-világbajnokság során, a szabálytalanságáért megítélt szabadrúgás után pedig, a 93. percben Halilzadeh a kapuba talált.

Az iráni védő mezét levetve ünnepelt, ezért sárga lapot kapott, majd a VAR-vizsgálat megállapította, hogy fél lábfejjel a leshatáron túl lógott, így nem érvényes a gól.

A hosszabbításra jutott még egy Ezatolahi-kapufa is, de gól már nem: Irán a harmadik helyen végzett, s várakozik, hogy a három pontja és a 3-3-as gólkülönbsége elég lesz-e ahhoz, hogy a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként folytathassa szereplését.