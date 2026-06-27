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Szalah megsérült, Belgium megrázta magát, Irán kegyetlen VAR-drámája

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Belgium nyerte a 2026-os labdarúgó-vb G csoportját, miután 5-1-re nyert Új-Zéland ellen, míg Egyiptom és Irán meccse drámai 1-1-es döntetlent hozott. Irán a hosszabbításban egy hosszabb VAR-vizsgálat erejéig biztos továbbjutónak hihette magát, harmadik helyezettként viszont izgulnia kell, hogyan alakul az utolsó három csoport. Egyiptom is aggódhat: Mohamed Szalah sérülés miatt hagyta el a pályát, kérdéses, hogy bevethető lesz-e az Ausztrália elleni tizenhatoddöntőben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 7:35
Leandro Trossard két gólt szerzett, Belgium simán nyer Új-Zéland ellen, s bejutott a labdarúgó-vb legjobb harminckét csapata közé Fotó: Anadolu via AFP/Ercin Erturk
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Fontos esemény azért akadt még: Mohamed Szalah, a Liverpool és Egyiptom legendája sérülés miatt hagyta el a pályát a második félidőben. Talán Hosszam Hasszan szövetségi kapitány csak elővigyázatosságból hozta le sztárját, mindenesetre Egyiptom aggódhat, hogy Szalah a következő fordulóban pályára léphet-e.

Irán VAR-dráma után várakozik

Lasin biztosan nem, ő megkapta a második sárga lapját az idei labdarúgó-világbajnokság során, a szabálytalanságáért megítélt szabadrúgás után pedig, a 93. percben Halilzadeh a kapuba talált.

Az iráni védő mezét levetve ünnepelt, ezért sárga lapot kapott, majd a VAR-vizsgálat megállapította, hogy fél lábfejjel a leshatáron túl lógott, így nem érvényes a gól.

A hosszabbításra jutott még egy Ezatolahi-kapufa is, de gól már nem: Irán a harmadik helyen végzett, s várakozik, hogy a három pontja és a 3-3-as gólkülönbsége elég lesz-e ahhoz, hogy a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként folytathassa szereplését.

Egyiptom Ausztrália ellen játszik a legjobb 16 közé jutásért, a csoportelső Belgium ellenfele még nem ismert, a Dél-Korea, Szenegál, Algéria, Ausztria négyesből kerül ki. Szenegál továbbjutása egyébként éppen a G csoport végeztével vált biztossá.

Labdarúgó-vb 2026, G csoport, 3. forduló

  • Új-Zéland–Belgium 1-5
  • Egyiptom–Irán 1-1

A végeredmény

  1. Belgium 5 pont (6-2-es gólkülönbség)
  2. Egyiptom 5 (5-3)
  3. Irán 3
  4. Új-Zéland 1

 

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