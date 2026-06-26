Dembélé egyedül végezte ki az eddig veretlen Norvégiát

A 32. percben Dembélé újra ballal lőtt egy gólt, mesterhármas, elképesztő teljesítményt nyújtott a franciák támadója. Ezzel Dembelé már négy gólnál járt ezen a világbajnokságon. Mondjuk, ha a norvégok csak szemmel követik, hogy Dembélé 10 méterre a kapujuktól szabadon húzogathat, akkor ne csodálkozzanak, hogy gólt kapnak. Az első félidőben több gól nem esett, persze eshetett volna, a 43. percben Dembélé Mbappéval akart gólt rúgatni, de nem jött össze a mesterterv. A szünetben 3-1-re vezetett a francia csapat.

Bostonban játszott egymással a norvég és a francia csapat - Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 50. percben Norvégia tizenegyest hibázott. Bobb esett el, miután Théo Hernandez hagyta ott a lábát, Michael Oliver pedig a tizenegyespontra mutatott. A büntetőnek Strand Larsen állt oda, topogott, gyengén lőtt és Maignan könnyedén védte ezt a tizenegyest. Maradt a 3-1 a franciák javára. Megint teljesen leült a meccs, percekig semmi sem történt. A mesterhármast szerző Dembélét is lecserélték, ő tehát ezen a napon több gólt nem lőhetett.

A 72. percben újabb nagy norvég ziccer maradt ki. Aursnes továbbított Bobb felé, a norvég játékos ziccerét a francia kapus védte. A 94. percben még jött egy francia gól: Doué fejjel volt eredményes. Ez volt ennek a meccsnek az utolsó említésre méltó eseménye. Innentől a két csapat a mérkőzés végét jelző sípszót várta. Amikor ez megtörtént, akkor vált biztossá, hogy a francia csapat nyerte meg ezt a csoportot, míg Norvégia a második helyen jutott be a legjobb 32 közé.

A skandinávok az egyenes kieséses szakasz első körében Elefántcsontpart ellen lépnek majd pályára Dallasban.

Az, hogy a franciák ki ellen folytatják, most még nem lehet tudni.

A csoport másik mérkőzésén Szenegál 5-0-ra nyert Irak ellen. Az afrikai csapat ezzel megszerezte első győzelmét, de azt még nem lehet tudni, hogy ezzel a 3 ponttal továbbjutnak-e a legjobb 32 közé. Az 5-0-s győzelem azt jelentette, hogy a szenegáli együttes gólkülönbsége pozitív lett.