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Messi egyéni dicsősége vagy Argentína válogatottja a fontosabb? Most megkapjuk a választ

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Argentína és Kolumbia már biztos továbbjutóként várja harmadik csoportmeccsét, de az angol, a portugál és a ghánai válogatottnak sincs igazán aggódnivalója. A világbajnokság első fázisa Lionel Messiék és a már biztos kieső Jordánia meccsével, illetve az Algéria–Ausztria mérkőzéssel ér véget holnap hajnalban. Előbbi nagy kérdése, hogy a csoportelsőség bebiztosítása után pihenőt kap-e a gólkirályi címre is pályázó Messi, utóbbi esetében egy negyvennégy éves sérelem állhat a jéghideg profizmus útjába.

Koczó Dávid
2026. 06. 27. 5:45
Eddig a címvédő Argentína valamennyi gólját Lionel Messi szerezte a 2026-os labdarúgó-vb során, Jordánia ellen viszont pihenőt kaphat a nyolcszoros aranylabdás klasszis Fotó: AFP/Roberto Schmidt
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Az egymás elleni döntetlen Ausztria és Algéria közös továbbjutását jelentené, hasonló helyzetben Paraguay és Ausztrália gond nélkül lehozta a tornán a mindenkinek jó 0-0-t, viszont ott nem bonyolította a helyzetet régi sérelem. Kérdés, Algéria akar-e annyira bosszút állni Ausztrián, hogy kockáztatja saját biztos továbblépését.

S hogy legyen a történetben még egy csavar: a csoport második helyezettje a H jelű négyes győztese, Spanyolország ellen folytathatja szereplését, a harmadikként továbbjutóra papíron könnyebb rivális vár a legjobb harminckettő között. Mivel a J jelű négyes csapatai zárják le a teljes csoportkört, a két csapat tagjai már pontosan tudni fogják, milyen ágak várhatnak rájuk, ahogy azt is, hogy továbbjuthat-e a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként a mérkőzés esetleges vesztese.

Portugália Kolumbia ellen zárja a csoportkört

Kolumbia és Portugália is tudni fogja már, hogy mennyire érdemes küzdenie a csoportelsőségért, annak függvényében, hogyan alakult az L csoport hajrája, ahol Anglia és Ghána mellett egy utóbbi elleni pontszerzéssel biztos továbbjutó lenne Horvátország is, míg Panama már semmiképpen sem léphet az egyenes kieséses szakaszba. A sok potenciális számolgatás mellett egy őszinte csoportmeccs biztosan lesz: a Kongói Demokratikus Köztársaság és Üzbegisztán is csak győzelem esetén juthat tovább. Igaz, az üzbégek helyzete szinte reménytelen, nagy különbségű sikerre lenne szükségük.

Labdarúgó-vb, 3. forduló

L csoport

  • Horvátország–Ghána szombat 23.00
  • Panama–Anglia szombat 23.00
    Az állás
  1. Anglia 4 pont (4-2)
  2. Ghána 4 (1-0)
  3. Horvátország 3
  4. Panama 0

    K csoport
  • Kolumbia–Portugália vasárnap 1.30
  • Kongói DK–Üzbegisztán vasárnap 1.30
    Az állás
  1. Kolumbia 6
  2. Portugália 4
  3. Kongói DK 1
  4. Üzbegisztán 0

    J csoport
  • Algéria–Ausztria vasárnap 4.00
  • Jordánia–Argentína vasárnap 4.00
    Az állás
  1.  Argentína 6
  2. Ausztria 3 (3-3)
  3. Algéria 3 (2-4)
  4. Jordánia 0

 

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