Messi egyéni dicsősége vagy Argentína válogatottja a fontosabb? Most megkapjuk a választ

Az egymás elleni döntetlen Ausztria és Algéria közös továbbjutását jelentené, hasonló helyzetben Paraguay és Ausztrália gond nélkül lehozta a tornán a mindenkinek jó 0-0-t, viszont ott nem bonyolította a helyzetet régi sérelem. Kérdés, Algéria akar-e annyira bosszút állni Ausztrián, hogy kockáztatja saját biztos továbblépését.

S hogy legyen a történetben még egy csavar: a csoport második helyezettje a H jelű négyes győztese, Spanyolország ellen folytathatja szereplését, a harmadikként továbbjutóra papíron könnyebb rivális vár a legjobb harminckettő között. Mivel a J jelű négyes csapatai zárják le a teljes csoportkört, a két csapat tagjai már pontosan tudni fogják, milyen ágak várhatnak rájuk, ahogy azt is, hogy továbbjuthat-e a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként a mérkőzés esetleges vesztese.

Portugália Kolumbia ellen zárja a csoportkört

Kolumbia és Portugália is tudni fogja már, hogy mennyire érdemes küzdenie a csoportelsőségért, annak függvényében, hogyan alakult az L csoport hajrája, ahol Anglia és Ghána mellett egy utóbbi elleni pontszerzéssel biztos továbbjutó lenne Horvátország is, míg Panama már semmiképpen sem léphet az egyenes kieséses szakaszba. A sok potenciális számolgatás mellett egy őszinte csoportmeccs biztosan lesz: a Kongói Demokratikus Köztársaság és Üzbegisztán is csak győzelem esetén juthat tovább. Igaz, az üzbégek helyzete szinte reménytelen, nagy különbségű sikerre lenne szükségük.