Győri társai üzentek a Détári Lajos nyomába lépett vb-gólszerzőnek, jött is a válasz

NB INadhir Benboualilabdarúgó-vb 2026algériai válogatottDétári LajosETO FCgól

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Algéria első gólját Nadir Benbuali szerezte az idei labdarúgó-világbajnokságon. A magyar bajnok ETO FC 26 éves csatára csereként beállva egyenlített Jordánia ellen, majd győzelemnek is örülhetett. Az algériai Benbuali az első NB I-es futballista az elmúlt negyven évben, vagyis a magyar válogatott legutóbbi szereplése, és ott Détári Lajos találata óta, aki gólt jegyzett vb-n.

Wiszt Péter
2026. 06. 23. 8:40
Az ETO játékosa, Nadir Benbuali lett Algéria első idei vb-gólszerzője, az NB I-ből ezelőtt negyven évig nem talált be senki világbajnokságokon Fotó: Getty Images via AFP/Stu Forster
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NB I-es futballisták a világbajnokságokon 1986 óta

Négy évvel ezelőtt egyedüliként Aissa Laidouni (Tunézia) szerepelt a katari világbajnokságon az akkori NB I-es futballisták közül. A Ferencváros korábbi játékosa Dánia, Ausztrália és Franciaország ellen is kezdőként kapott lehetőséget: a dánok ellen (0-0) 88 percet játszott és a mérkőzés legjobbja lett, az ausztrálokkal szemben (0-1) 67 percet kapott, míg a későbbi döntős franciák ellen (1-0) végig a pályán volt és gólpasszt is adott.

Nyolc évvel ezelőtt nem volt senki világbajnoki kerettag a magyar élvonalból, előtte, 2014-ben egy másik ferencvárosi, Muhamed Besic (Bosznia-Hercegovina) szerepelhetett. A bosnyákok akkor újoncként szerepeltek a vb-n, és Besic alapembernek számított: Argentína (1-2), Nigéria (0-1) és Irán (3-1) ellen is minden játékpercet a pályán töltött, utóbbi találkozón sárga lapot is kapott.

1986 óta nem látott olyat az NB I, mint Benbuali góljánál
1986 óta nem látott olyat az NB I, mint Benbuali góljánál. Fotó: Anadolu via AFP/Tayfun Coskun

Besic régóta tartó átkot tört meg a jelenlétével, ugyanis előtte húsz éven át nem volt NB I-es labdarúgó a világbajnokságokon. Mielőtt Franciaországban, Japánban, Dél-Koreában, Németországban és a Dél-afrikai Köztársaságban sem lehetett magyar első osztályú játékost követni, 1994-ben Emeke Ezeugo (Nigéria) képviselte a Budapest Honvéd csapatát. A kispestieknél nem karrierje legszebb időszakát élte át az ottani kevés játékidő alatt, és az egyesült államokbeli vb-n sem kapott főszerepet. A Bulgária elleni nyitányon (3-0) ugyan a 77. perctől pályán volt, Ezeugo később az Argentína (1-2) és a Görögország (2-0) elleni csoportmérkőzést, majd az Olaszországgal szemben hosszabbításban elveszített nyolcaddöntőt (1-2) is a kispadról nézte végig.

1990-ben is volt magyar érintettség, a 36 évvel ezelőtti tornán ugyanis az amerikai válogatott tagja volt a Győr akkori játékosa, Christopher Sullivan is. Az ETO színeiben az FTC ellen szerezte az egyetlen gólját, legalábbis az első ottani időszakában, hiszen az 1996-os visszatérése után is volt még eredményes Győrben. Az olaszországi vb-n három vereséget élt át az amerikaiakkal, és nem sok lehetősége volt segíteni csapatát: Csehszlovákia ellen (1-5) 11, a házigazdával szemben (0-1) nyolc, míg Ausztria ellen (1-2) nulla percet kapott.

Détári Lajos volt az eddigi utolsó NB I-es vb-gólszerző

1986-ig kell tehát visszamenni az időben, hogy megtaláljuk Benbuali közvetlen elődjét, ő pedig nem volt más, mint Détári Lajos. 

A magyar válogatott máig utolsó világbajnoki gólja ugyanis keddig egyben az utolsó NB I-es találat is volt 

– Détári a Honvéd játékosaként talált be a mexikói vb-n Kanada ellen (2-0).

Benbuali gólja után hamarosan talán nemcsak az NB I, hanem Magyarország bő négy évtizedes átka is megtörik a világbajnokságokon.

 

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