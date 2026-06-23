Győri társai üzentek a Détári Lajos nyomába lépett vb-gólszerzőnek, jött is a válasz

NB I-es futballisták a világbajnokságokon 1986 óta

Négy évvel ezelőtt egyedüliként Aissa Laidouni (Tunézia) szerepelt a katari világbajnokságon az akkori NB I-es futballisták közül. A Ferencváros korábbi játékosa Dánia, Ausztrália és Franciaország ellen is kezdőként kapott lehetőséget: a dánok ellen (0-0) 88 percet játszott és a mérkőzés legjobbja lett, az ausztrálokkal szemben (0-1) 67 percet kapott, míg a későbbi döntős franciák ellen (1-0) végig a pályán volt és gólpasszt is adott.

Nyolc évvel ezelőtt nem volt senki világbajnoki kerettag a magyar élvonalból, előtte, 2014-ben egy másik ferencvárosi, Muhamed Besic (Bosznia-Hercegovina) szerepelhetett. A bosnyákok akkor újoncként szerepeltek a vb-n, és Besic alapembernek számított: Argentína (1-2), Nigéria (0-1) és Irán (3-1) ellen is minden játékpercet a pályán töltött, utóbbi találkozón sárga lapot is kapott.

1986 óta nem látott olyat az NB I, mint Benbuali góljánál. Fotó: Anadolu via AFP/Tayfun Coskun

Besic régóta tartó átkot tört meg a jelenlétével, ugyanis előtte húsz éven át nem volt NB I-es labdarúgó a világbajnokságokon. Mielőtt Franciaországban, Japánban, Dél-Koreában, Németországban és a Dél-afrikai Köztársaságban sem lehetett magyar első osztályú játékost követni, 1994-ben Emeke Ezeugo (Nigéria) képviselte a Budapest Honvéd csapatát. A kispestieknél nem karrierje legszebb időszakát élte át az ottani kevés játékidő alatt, és az egyesült államokbeli vb-n sem kapott főszerepet. A Bulgária elleni nyitányon (3-0) ugyan a 77. perctől pályán volt, Ezeugo később az Argentína (1-2) és a Görögország (2-0) elleni csoportmérkőzést, majd az Olaszországgal szemben hosszabbításban elveszített nyolcaddöntőt (1-2) is a kispadról nézte végig.

1990-ben is volt magyar érintettség, a 36 évvel ezelőtti tornán ugyanis az amerikai válogatott tagja volt a Győr akkori játékosa, Christopher Sullivan is. Az ETO színeiben az FTC ellen szerezte az egyetlen gólját, legalábbis az első ottani időszakában, hiszen az 1996-os visszatérése után is volt még eredményes Győrben. Az olaszországi vb-n három vereséget élt át az amerikaiakkal, és nem sok lehetősége volt segíteni csapatát: Csehszlovákia ellen (1-5) 11, a házigazdával szemben (0-1) nyolc, míg Ausztria ellen (1-2) nulla percet kapott.