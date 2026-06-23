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Öt gól és Haaland-varázslat, de a lefújás után jött az igazi norvég csoda

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Akárcsak Lionel Messi és Kylian Mbappé, Erling Haaland sem állt meg egy gólnál az első két csoportmérkőzésén az idei labdarúgó-világbajnokságon. A norvég válogatott Irak után Szenegált is legyőzte, a 3-2-es siker után az immáron négygólos Haaland és társai már biztosan továbbjutottak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 6:18
Erling Haaland és társai önfeledten ünnepelhettek a vb-n Norvégia újabb győzelme után Fotó: AFP/Charly Triballeau
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A 3-2-es győzelemmel Norvégia már biztosan továbbjutott, és ha péntek este a franciák ellen is nyer, csoportelsőként teszi ezt meg – foxborough-i pontvesztés esetén második helyen végez a kvartettben. Az elsőre egy másik csoport harmadik helyezettje, míg a másodikra Elefántcsontpart, Ecuador vagy Curacao vár majd a nyolcaddöntőbe jutásért.

Szenegál Irakhoz hasonlóan nullapontos, ám az idei Afrika-kupa döntőse Torontóban, az utolsó körben még beverekedheti magát a nyolc legjobb csoportharmadik közé.

 

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