Öt gól és Haaland-varázslat, de a lefújás után jött az igazi norvég csoda

A 3-2-es győzelemmel Norvégia már biztosan továbbjutott, és ha péntek este a franciák ellen is nyer, csoportelsőként teszi ezt meg – foxborough-i pontvesztés esetén második helyen végez a kvartettben. Az elsőre egy másik csoport harmadik helyezettje, míg a másodikra Elefántcsontpart, Ecuador vagy Curacao vár majd a nyolcaddöntőbe jutásért.

Szenegál Irakhoz hasonlóan nullapontos, ám az idei Afrika-kupa döntőse Torontóban, az utolsó körben még beverekedheti magát a nyolc legjobb csoportharmadik közé.