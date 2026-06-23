Zöld-foki Köztársaságlabdarúgó-vb 2026Stopira

Egy spam változtatta meg az életét: bankban dolgozott, most a vb egyik hőse

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Kilenc hónappal később vette észre az elsőre kéretlennek tűnő üzenetet, betette a Google fordítójába, és a spam megváltoztatta az életét. Roberto „Pico” Lopes akkoriban egy dublini bankban dolgozott, de az említett LinkedIn-üzenet után feladta a biztos állását, hogy csatlakozzon a Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottjához, amelyben most a világbajnokság egyik meglepetéscsapatát erősíti.

Szalay Attila
2026. 06. 23. 5:50
Banki alkalmazott volt, most a vb-n a spanyol támadókat is hatástalanította Roberto Pico Lopes Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
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A magyar állampolgárságú Stopira mögötte padozik a vb-n

Már a tavalyi vb-selejtezőkön is az egyik legnagyobb szenzációt az jelentette, hogy a mindössze félmilliós lakosságú Zöld-foki Köztársaság története során először kijutott a világbajnokságra, és minden idők egyik legkisebb országaként szerepelhet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló tornán. Számunkra azért is érdekes lehetett a kis szigetország sikere, mert a Fehérvár korábbi meghatározó labdarúgója, a magyar állampolgárságot megkapó Stopira helyi futball-legenda, és ott van a vb-csapatban is.

A már 38 éves Stopira azonban eddig nem lépett pályára a vb-n, aminek Roberto Lopes is oka lehet, hiszen középhátvédként épp a korábbi fehérvári játékos előtt áll a sorban. Márpedig Lopes vezérletével derekasan helytállt eddig a Zöld-foki Köztársaság védelme: az Európa-bajnok Spanyolország ellen 0-0-lal kezdtek, legutóbb pedig Uruguay-tól csentek újabb bravúrpontot (2-2). Az előre lesajnált Zöld-foki Köztársaság tehát két korábbi világbajnok előtt sem rogyott térdre, így a harmadik csoportkörben a jóval könnyebb ellenfélnek számító Szaúd-Arábia ellen már a továbbjutásért is küzdhet. Egyértelműen a vb egyik legnagyobb meglepetéscsapatáról van szó eddig.

– Gyerekkorom óta arról álmodom, hogy a lehető legmagasabb szinten játszak. Számomra pedig nincs magasabb szint a világbajnokságnál – fogalmazott Lopes. – Óriási büszkeséggel tölt el, hogy a családomat képviselhetem a világbajnokságon.

Roberto Pico Lopes a biztos banki állását adta fel egy álomért

Utólag nem kérdés, hogy jó döntés volt a válogatott meghívó elfogadása. Ez a lehetőség egy dublini banki íróasztal mellől a világ legnagyobb sporteseményére repítette. Akkor azonban, amikor meghozta a döntést, nagyot kockáztatott.

– Biztos állásom volt, amit fel kellett adnom – idézte fel Lopes. – De amikor Águas beszélt a terveiről, az elképzeléseiről és arról, hogy merre szeretne haladni, tudtam, hogy részese akarok lenni ennek.

Kezdetben kalandként tekintett az egészre, nem tervezett két évnél tovább, de a történet jóval hosszabb lett. Ma már 47-szeres válogatott, és az elmúlt hét évben az együttes meghatározó alakja lett.

– Azt mondanám, hogy elértük, amit el akartunk érni, de még többet is szeretnénk – mondta arról, hogy mit tartogathat nekik még a vb.

Szombaton egy Szaúd-Arábia elleni meccset még biztosan. Ha azt megnyerik, Roberto Lopes aligha cserélné el az élményt a világ összes nigériai hercegének vagyonára sem.

 

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