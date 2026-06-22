Sportszerűtlenség és súlyos hibák, a Zöld-foki-szigetek Argentínát követte

– Álmodtam erről, de sosem hittem, hogy így történik majd meg.

Hihetetlen, hogy a vb-debütálásomon szereztem meg az első válogatottbeli dolgokat, nem is találok szavakat

– mondta Varela a lefújás után. A csapatát irányító Bubista kiemelte, hogy a hajrában sok játékosa görcsöktől szenvedett, ám a szívük vitte őket előre, és bátor játékkal végig a győzelemre törekedtek, így elégedett és boldog lehet.

Az uruguayi válogatott szövetségi kapitánya, Marcelo Bielsa szerint nem lett volna szabad csökkennie csapata intenzitásának, márpedig ez döntően befolyásolta az eredményt. Hozzátette, kötelező lett volna a győzelem, így viszont a spanyolok ellen lesz majd az.

A H csoportot két forduló után a négypontos Spanyolország vezeti a két-két ponttal rendelkező Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság előtt, míg Szaúd-Arábiának egy pontja van. Magyar idő szerint szombat hajnalban a szaúdiak az afrikaiakkal, míg a spanyolok a dél-amerikaikkal játszanak.