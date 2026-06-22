Zöld-foki-szigetekuruguayi fociválogatottlabdarúgó-vb 2026Zöld-foki Köztársaságuruguay

Sportszerűtlenség és súlyos hibák, a Zöld-foki-szigetek Argentínát követte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb világbajnok ellen szerzett pontot a Zöld-foki-szigetek labdarúgócsapata. Spanyolország után a vb-csoportkör második fordulójában Uruguay sem bírt a nyugat-afrikaiakkal. A Zöld-foki-szigetek szabadrúgásból, majd kapushibának köszönhetően harcolta ki a 2-2-es döntetlent.

Magyar Nemzet
2026. 06. 22. 4:37
A Zöld-foki-szigetek továbbra is veretlen a vb-n Fotó: AFP/Chandan Khanna
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Álmodtam erről, de sosem hittem, hogy így történik majd meg. 

Hihetetlen, hogy a vb-debütálásomon szereztem meg az első válogatottbeli dolgokat, nem is találok szavakat

mondta Varela a lefújás után. A csapatát irányító Bubista kiemelte, hogy a hajrában sok játékosa görcsöktől szenvedett, ám a szívük vitte őket előre, és bátor játékkal végig a győzelemre törekedtek, így elégedett és boldog lehet.

Az uruguayi válogatott szövetségi kapitánya, Marcelo Bielsa szerint nem lett volna szabad csökkennie csapata intenzitásának, márpedig ez döntően befolyásolta az eredményt. Hozzátette, kötelező lett volna a győzelem, így viszont a spanyolok ellen lesz majd az.

A H csoportot két forduló után a négypontos Spanyolország vezeti a két-két ponttal rendelkező Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság előtt, míg Szaúd-Arábiának egy pontja van. Magyar idő szerint szombat hajnalban a szaúdiak az afrikaiakkal, míg a spanyolok a dél-amerikaikkal játszanak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

A kormánypárti szerkesztőségekben hirtelen elment az áram

Odrobina Kristóf avatarja

Van egy pont, ahol a hallgatás már nem szerkesztői döntés, hanem politikai állásfoglalás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu