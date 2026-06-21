Óriási belga blama a hősiesen játszó Irán ellen

Szinte hihetetlen, mit hagytak ki a belgák az 59. percben. De Bruyne az alapvonal közeléből középre adott, Lukakut kereste a labdával, jött az iráni Nemati, aki rosszul szabadított fel, így került a labda De Cuyper elé. A belga védő 5 méterről lőhetett kapura, de az iráni kapus földöntúli bravúrral védett. Nem véletlen lett hős megint Beiranvand.

Ez volt a világbajnokság eddigi legnagyobb védése.

Az iráni kapus, Beiranvand elképesztő védése - Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Nagyon kemény fizikális futball bontakozott ki, Irán sem adta fel a támadás lehetőségét, így lett igazán élvezetes a meccs. S a dráma fokozódott, mert a 67. percben emberhátrányba került a belga csapat. Ngoy egy elvesztett labda után lerántotta Taremit, az argentin bíró pedig azonnal a piros lapot rántotta elő.

Már csak az volt a kérdés, hogy ez a kiállítás hogyan változtatja meg a belgák játékát. Iránnak nem volt szabad fejetlenül előre mennie, s ezt a taktikai utasítást be is tartotta az arab együttes. A 86. percben De Cuyper megint kihagyott egy helyzetet, az iráni kapus ezt is védte. A belgák egyre elkeseredettebben támadtak,

Irán meg úgy gondolta, az egy pont is elég lesz a csoport legerősebb csapata ellen.

Az a belga válogatott, amely a selejtezők során 30 gólt szerzett, Iránnak egyet sem rúgott. Ez azért komoly kritika rájuk nézve. Irán két vb meccs lejátszása után is veretlen, Belgium is, de egészen biztosan nem így gondolták ezt.

Labdarúgó-világbajnokság, G-csoport, 2. forduló: Belgium–Irán 0-0