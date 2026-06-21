belga fociválogatottIránlabdarúgó-vb 2026

Óriási belga blama a hősiesen játszó Irán ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nagyon izgalmas és változatos mérkőzést játszott Irán csapata Los Angelesben. Belgium verheti a fejét a falba, mert Egyiptom után Irán ellen sem tudott nyerni, s ez már komoly figyelmeztetés a belgáknak. A 0-0-s döntetlen ellenére sem volt rossz ez a meccs, amelyen a vb eddigi legangyobb védését is láttuk.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 23:01
Ezt megúszta a belga csapat, nem adták meg az iráni gólt lesállás miatt Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte hihetetlen, mit hagytak ki a belgák az 59. percben. De Bruyne az alapvonal közeléből középre adott, Lukakut kereste a labdával, jött az iráni Nemati, aki rosszul szabadított fel, így került a labda De Cuyper elé. A belga védő 5 méterről lőhetett kapura, de az iráni kapus földöntúli bravúrral védett. Nem véletlen lett hős megint Beiranvand. 

Ez volt a világbajnokság eddigi legnagyobb védése.

Iran's goalkeeper #01 Alireza Beiranvand makes a save past Belgium's defender #05 Maxim De Cuyper during the 2026 World Cup Group G football match between Belgium and Iran at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 21, 2026. (Photo by Etienne Laurent / AFP)
Az iráni kapus, Beiranvand elképesztő védése - Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Nagyon kemény fizikális futball bontakozott ki, Irán sem adta fel a támadás lehetőségét, így lett igazán élvezetes a meccs. S a dráma fokozódott, mert a 67. percben emberhátrányba került a belga csapat. Ngoy egy elvesztett labda után lerántotta Taremit, az argentin bíró pedig azonnal a piros lapot rántotta elő.

Már csak az volt a kérdés, hogy ez a kiállítás hogyan változtatja meg a belgák játékát. Iránnak nem volt szabad fejetlenül előre mennie, s ezt a taktikai utasítást be is tartotta az arab együttes. A 86. percben De Cuyper megint kihagyott egy helyzetet, az iráni kapus ezt is védte. A belgák egyre elkeseredettebben támadtak, 

Irán meg úgy gondolta, az egy pont is elég lesz a csoport legerősebb csapata ellen.

Az a belga válogatott, amely a selejtezők során 30 gólt szerzett, Iránnak egyet sem rúgott. Ez azért komoly kritika rájuk nézve. Irán két vb meccs lejátszása után is veretlen, Belgium is, de egészen biztosan nem így gondolták ezt. 

Labdarúgó-világbajnokság, G-csoport, 2. forduló: Belgium–Irán 0-0 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

A kormánypárti szerkesztőségekben hirtelen elment az áram

Odrobina Kristóf avatarja

Van egy pont, ahol a hallgatás már nem szerkesztői döntés, hanem politikai állásfoglalás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.