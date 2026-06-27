Rendkívüli

Egyik csata a másik után – A szivárványos zászlók ismét lekerültek az Erzsébet hídról

Lionel Messimagyar labdarúgó válogatottZöld-foki szigeteklabdarúgó-vb 2026argentin fociválogatott

Argentína aggódhat? Elképesztő adat, amely a Zöld-foki-szigetek Messiék elleni bravúrját vetíti előre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Argentína még be sem fejezte a csoportkört, de már tudja, melyik csapat vár rá a labdarúgó-vb tizenhatoddöntőjében. Lionel Messi és társai ellenfele az afrikai vb-újonc Zöld-foki-szigetek lesz, amely eddig mindegyik vb-meccsén döntetlent játszott, két korábbi világbajnok, Spanyolország és Uruguay ellen is. Argentína papíron így is egyértelmű favorit, viszont a vb-történelem újabb zöld-foki bravúrt vetít előre.

Koczó Dávid
2026. 06. 27. 9:52
Lionel Messi és társai aligha aggódnak, de a labdarúgó-vb története alapján Argentína egyáltalán nem mehet biztosra Zöld-foki szigetek ellen Fotó: AFP/Juan Mabromata
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azt a meccset és a tragikus körülményeit részletesen is felidéztük a labdarúgó-vb-t megelőző történeti sorozatunkban.

A címvédő Argentína a saját példájából is okulhat

1982-ben Kamerun kezdte a vb-történetét három döntetlennel, ám nem járt olyan jól, mint 1958-ban Wales. Az ekkor érvényes szabályok értelmében rájátszás helyett a több rúgott gól Olaszország javára döntött az afrikai csapattal szemben: Kamerun veretlenül búcsúzott, az olaszok pedig a nyögvenyelős kezdés után meg sem álltak a végső győzelemig.

Kamerun a három döntetlen után a negyedik vb-meccsére nyolc évet várt, de megérte: az 1990-es világbajnokság nyitómeccsén 1-0-ra nyert a címvédő Argentína ellen.

Szintén az 1990-es világbajnokságon történt, hogy Írország újoncként három döntetlennel zárta a csoportkört. Hollandiával szemben sorsolás útján szerezte meg a második helyet – mindkét csapat továbbjutott –, majd az írek a negyedik vb-meccsükön is döntetlent játszottak, de aztán a Románia elleni tizenegyespárbaj végén negyeddöntőbe jutást ünnepelhettek.

Zöld-foki-szigetek aligha játszhat tizenegyesekre

Negyedikként Zöld-foki-szigetek kezdte saját vb-történetét három döntetlennel, s a spanyolok elleni hősies védekezés után adná magát, hogy Lionel Messi Argentínája ellen is 0-0-ra és tizenegyespárbajra játszanak.

Akad azonban egy bökkenő: Argentína minden más válogatottnál több szétlövést nyert a világbajnokságok történetében, míg Zöld-foki-szigetek legutóbbi, 2024-es Afrika-kupa-szereplése alkalmával 2-1-re bírt elveszíteni egy tizenegyespárbajt Dél-Afrika ellen.

Vb-történeti érdekesség ide vagy oda, Argentína aligha aggódik tényleg, de fél vállról sem veheti az afrikai vb-újoncot a tizenhatoddöntőben, ahol már nincs hibázási lehetőség.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kis Ferenc
idezojelektisza párt

Célkeresztben Orbán Viktor

Kis Ferenc avatarja

Egy jogállamot többek között az különböztet meg a jakobinus őrjöngéstől vagy a bolsevik típusú népbíróságok gyakorlatától, hogy a jogok és a kötelességek mindenkire vonatkoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu