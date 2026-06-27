Argentína aggódhat? Elképesztő adat, amely a Zöld-foki-szigetek Messiék elleni bravúrját vetíti előre

Azt a meccset és a tragikus körülményeit részletesen is felidéztük a labdarúgó-vb-t megelőző történeti sorozatunkban.

A címvédő Argentína a saját példájából is okulhat

1982-ben Kamerun kezdte a vb-történetét három döntetlennel, ám nem járt olyan jól, mint 1958-ban Wales. Az ekkor érvényes szabályok értelmében rájátszás helyett a több rúgott gól Olaszország javára döntött az afrikai csapattal szemben: Kamerun veretlenül búcsúzott, az olaszok pedig a nyögvenyelős kezdés után meg sem álltak a végső győzelemig.

Kamerun a három döntetlen után a negyedik vb-meccsére nyolc évet várt, de megérte: az 1990-es világbajnokság nyitómeccsén 1-0-ra nyert a címvédő Argentína ellen.

Szintén az 1990-es világbajnokságon történt, hogy Írország újoncként három döntetlennel zárta a csoportkört. Hollandiával szemben sorsolás útján szerezte meg a második helyet – mindkét csapat továbbjutott –, majd az írek a negyedik vb-meccsükön is döntetlent játszottak, de aztán a Románia elleni tizenegyespárbaj végén negyeddöntőbe jutást ünnepelhettek.