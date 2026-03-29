Kivégzés Budapesten, kivégzés Stockholmban

Két évvel a vérbe fojtott 1956-os magyar forradalom után az 1958-as svédországi világbajnokságra nem olyan csapat utazott ki, amely a végső győzelemre is esélyes lett volna. 1956 véglegesen szétverte az Aranycsapatot. Pedig a futballtörténészek szerint ha az 1954-es együttes tagjai közül mindenki itthon marad, 1958-ban is éremesélyes magyar gárda utazott volna ki Svédországba. Ez ma már történelem. Magyarország négy évvel a vb-döntő elvesztését követően újra elbukott.

Magyarország egyszer sem tudta legyőzni Wales csapatát Fotó: DPA

Magyarország jobb volt, de mégsem volt jobb

Miként az is, hogy az akkori szabályok egészen furcsa módon nem foglalkoztak a gólkülönbséggel – már abban az esetben, ha két csapat azonos pontszámmal végzett a világbajnokság csoportmérkőzései során. Ha foglalkoztak volna, akkor Magyarországnak nem kell Wales ellen kétszer pályára lépnie, s akkor nem születik meg az 1958-as vb – számunkra – legkínosabb meglepetése. A bajt az okozta, hogy a magyarok 1959. június 8-án Sandvikenben 1:1-es döntetlent játszottak Wales ellen.

A korabeli magyar sportsajtó felfoghatatlannak nevezte ezt a pontvesztést, mert Wales akkor tényleg a sehol sem jegyzett együttesek közé tartozott – legalábbis ami a magyar véleményeket illeti.

A második körben 2:1-re kikaptunk a svédektől, miközben a szintén nem túl acélos Mexikó 1:1-et ért el Wales ellen. Aztán a harmadik körben a svédek Walest is legyőzték, mi meg 4:0-ra elgázoltuk a mexikói csapatot. A csoportot a 6 pontos svédek nyerték meg, Magyarország és Wales 3-3 ponttal végzett. A magyarok gólkülönbsége 6-3 volt, Walesé 2-2. Mégsem ez döntött, hanem a megismételt mérkőzés.

Mit keresett Wales a világbajnokságon?

Azzal együtt, hogy a csoportmérkőzéseken nyújtott teljesítménytől Magyarországon senki sem volt elájulva, a sors kegyének tulajdonították, hogy Grosicsék kaptak még egy lehetőséget a legjobb nyolc közé jutásra. Wales vb-kijutása amúgy is külön fejezet, mert ez a csapat a selejtezőkben Csehszlovákia mögött a csoportban a második helyen végzett. A FIFA akkor azt találta ki, hogy az összes csoportmásodik csapat nevét beteszi egy kalapba, és onnan kihúznak egyet. Ez volt Wales, amely így pótselejtezőt játszhatott a kijutásért Izrael ellen. A walesi csapat ezt megnyerte, így jutott el Svédországba. Csoda, hogy ezek után Magyarországon senki sem foglalkozott velük? Különben is, a Mexikó elleni 4:0-s győzelem után két nappal, 1958. június 17-én Stockholmban kellett pályára lépni a walesi csapat ellen.

Ez a 4:0 alaposan elaltatott mindenkit, mert azt hittük, a bab is hús.

A bíró nevével akkor még senki sem foglalkozott: a FIFA a szovjet Nyikolaj Latisevet küldte erre a találkozóra. (Bezzeg 1962-ben alaposan megjegyeztük a szovjet játékvezető nevét.)