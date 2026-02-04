Papnak szánták, világklasszis kapus lett belőle – Százéves lenne ma a Fekete Párduc

Emlékezetes napra virradt ma a magyar labdarúgás. Ugyanis száz éve, 1926. február 4-én született Grosics Gyula olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes legenda, az Aranycsapat kapusa, a nemzet sportolója. A világon mindenhol ismerték a becenevét – ő volt a híres Fekete Párduc –, amit azért ragasztott rá a honi sportsajtó, mert ő volt az első kapus, aki fekete mezt viselt a pályán. Mégpedig az édesanyja kedvéért, aki papnak szánta a fiát.

A híres Aranycsapat: Lóránt Gyula, Buzánszky Jenő, Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor, Zakariás József, Czibor Zoltán, Bozsik József, Budai II László, guggol: Lantos Mihály, Puskás Ferenc, Grosics Gyula Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor

Grosics Gyula sokáig szégyennek tartotta a kapusposztot

A 86-szoros válogatott Grosics Gyula Dorogon látta meg a napvilágot, itt is kezdett futballozni. Az iskolai mérkőzéseken jó reflexei miatt a kapuba tették, noha ő csatár szeretett volna lenni. Vélhetően sokan áldják a sorsot, hogy végül megbarátkozott a poszttal, hiszen a világ egyik legjobb kapusa vált belőle.

Nem szerettem védeni. Mindig azoké a dicsőség, akik gólt szereznek, és azoké a szégyen, akik gólt kapnak. Persze később, befutott kapusként már megváltozott erről a véleményem

– nyilatkozta már később, amikor befejezte az aktív pályafutását.

A Dorogi Bányász NB II-es felnőtt csapatának kapujában 1940-ben mutatkozott be. 1944-ben megnyerték a másodosztályú bajnokságot, majd a Magyar Kupában elődöntőbe, 1945-ben pedig az NB I-be jutottak. Grosics 1947-ben Budapestre került a MATEOSZ, majd a Teherfuvar SE csapatához. A MATEOSZ államosítása után bevonultatták, a sportélet szovjet mintára történő átszervezése során 1950-ben a Bp. Honvédbe igazolt, bár a helyesebb kifejezés inkább vezényelték volt:

a Honvéd színeiben 390 bajnoki mérkőzésen védett

háromszoros bajnok (1950, 1952, 1954) lett.

A kispesti egyesület akkoriban a világ legjobb klubcsapata volt, ahol az Aranycsapat játékosainak többsége játszott.

Grosics Gyula, a Budapesti Honvéd SE csapatának kapusa volt Fotó: Fortepan/Faragó György

Rendszerellenessége miatt többször is bajba került

A nehéz természetű labdarúgót, akinek nyakában mindig kereszt lógott és nem volt hajlandó az elvárt összegben békekölcsönt jegyezni, 1949-ben „disszidálási szándék" vádjával őrizetbe vette a rettegett Államvédelmi Hatóság, az ÁVH. A válogatottban 1947-ben a magyar–albán (3-0) mérkőzésen mutatkozott be, ám a legkevésbé sem titkolt rendszerellenessége miatt egy évre eltiltották a címeres mez viselésétől. Azonban 1950 májusától már az Aranycsapat alapembere volt.

1947 és 1962 között 86 alkalommal őrizte a válogatott csapat hálóját

59 győztes, 14 döntetlen és csak 13 vesztes mérkőzésen védett

összesen 96 gólt kapott, miközben csapata 258 gólt rúgott

hat alkalommal hívták meg a világválogatottba

négyszer jelölték Aranylabdára

Tagja volt az 1952-es helsinki olimpián aranyérmet, 1953-ban Európa Kupát nyert válogatottnak, pályára lépett „az évszázad mérkőzésén", a londoni Wembley Stadionban az angolok elleni 6:3 során, majd az 1954-es, 7-1-re megnyert budapesti visszavágón. Az 1954-es berni világbajnokságon – abszolút esélyesként, hatalmas csalódásra – ezüstérmes lett a válogatott, miután 2-0-ás előnyről 3-2-re kikapott az NSZK nemzeti csapatától.

A berni vb döntő elvesztése után idehaza spontán tüntetések robbantak ki, Grosicsot is bűnbaknak kiáltották ki. Máig tisztázatlan okokból hazaárulással vádolták meg, egy évre mindennemű sporttevékenységtől eltiltották, házi őrizetbe helyezték.

Miután egyszerűen nem találtak nála jobb kapust, 1956-ban visszakerült a válogatottba, és az 1958-as és 1962-es világbajnokságon is tagja volt magyar együttesnek. A forradalom idején részt vett a Honvéd illegális dél-amerikai túráján, de 1957 nyarán a hazautazás mellett döntött és ismét a tatabányai csapatnál védett.