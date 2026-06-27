A FIFA meglopta a Fradi csatárát a világbajnokságon, aki most reagált az esetre
Lenny Joseph életre szóló pillanatot élt át, amikor sarokkal látványos gólt szerzett a Marokkó–Haiti meccsen a világbajnokságon. Csakhogy a Fradi csatárának a gólját a FIFA a marokkói kapus öngóljának könyvelte el. Joseph szerint járt volna neki a vb-gól, és így reagált a FIFA döntésére: „Kit érdekel a jegyzőkönyv? A szurkolók szemében én vagyok a gólszerző.”
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