Vinícius Júnior a két gólja után figyelmeztette Ancelottit, hogy tartozik neki

A brazil támadó már négy gólt, egy gólpasszt és három meccs legjobbja címet számlál a vb-n, ragyogó formában van, és ezt Ancelottinak köszöni, aki a Realból jól ismeri a képességeit:

Nem szoktam a számokkal foglalkozni, mert általában a pálya szélen játszom, és nem szerzek sok gólt. Most viszont a mester megváltoztatta a pozíciómat, így jobban tudok alkalmazkodni, gólokat tudok szerezni és segítek a csapatnak. Számomra az utóbbi a legfontosabb.

Maga Ancelotti annak örült, hogy a skótok elleni 3-0 nem olyan volt, mint a Haiti elleni 3-0.

– A meggyőző alakítás volt a célunk és hogy jobban játsszunk, mint ahogyan a Haiti elleni mérkőzésen tettük. Szép játékot mutattunk be. Erőteljesen, csapatként teljesítettünk, ez mindenképpen pozitívum – nyilatkozta az olasz maestro.

C csoport, 3. forduló:

Brazília–Skócia 3-0, gólszerzők: Vinícius (7., 45+3.), Cunha (60.)

Marokkó–Haiti 4-2, g.: Hakimi (39.), Saibari (45+1.), Rahimi (48.), Yassine (89.), illetve Bono (10., öngól), Isidor (43.)

Végeredmény:

1. Brazília 7 pont (7-1)

2. Marokkó 7 (6-3)

3. Skócia 3

4. Haiti 0