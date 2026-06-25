BrazíliaCarlo AncelottiSkócialabdarúgó-vb 2026NeymarVinícius Júnior

Vinícius Júnior a két gólja után figyelmeztette Ancelottit, hogy tartozik neki

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Brazília végre megérkezett a világbajnokságra. Carlo Ancelotti csapata a korábbi nyögvenyelős játéka után Skócia ellen nagyszerűen futballozott, és 3-0-nál nagyobb különbséggel is nyerhetett volna. A meccs hőse a két gólt szerző Vinícius Júnior volt, aki most a csoportgyőzelem után ajándékot vár Ancelottitól. A C csoport másik meccsén a szintén továbbjutó Marokkó 4-2-re verte Haitit.

Magyar Nemzet
2026. 06. 25. 6:42
Vinícius Júnior újabb gólokkal járult hozzá Brazília csoportelsőségéhez Skócia ellen Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
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A brazil támadó már négy gólt, egy gólpasszt és három meccs legjobbja címet számlál a vb-n, ragyogó formában van, és ezt Ancelottinak köszöni, aki a Realból jól ismeri a képességeit:

Nem szoktam a számokkal foglalkozni, mert általában a pálya szélen játszom, és nem szerzek sok gólt. Most viszont a mester megváltoztatta a pozíciómat, így jobban tudok alkalmazkodni, gólokat tudok szerezni és segítek a csapatnak. Számomra az utóbbi a legfontosabb.

Maga Ancelotti annak örült, hogy a skótok elleni 3-0 nem olyan volt, mint a Haiti elleni 3-0.

– A meggyőző alakítás volt a célunk és hogy jobban játsszunk, mint ahogyan a Haiti elleni mérkőzésen tettük. Szép játékot mutattunk be. Erőteljesen, csapatként teljesítettünk, ez mindenképpen pozitívum – nyilatkozta az olasz maestro.

C csoport, 3. forduló: 

Brazília–Skócia 3-0, gólszerzők: Vinícius (7., 45+3.), Cunha (60.)
Marokkó–Haiti 4-2, g.: Hakimi (39.), Saibari (45+1.), Rahimi (48.), Yassine (89.), illetve Bono (10., öngól), Isidor (43.)

Végeredmény:

1. Brazília 7 pont (7-1)
2. Marokkó 7 (6-3)
3. Skócia 3
4. Haiti 0

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