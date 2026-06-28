nyolcaddöntőlabdarúgó-vb 2026menetrendprogram

Minden, amit a vb további programjáról tudni kell

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Véget ért a csoportkör az idei labdarúgó-világbajnokságon. A 48 csapatból 32 maradt, így kezdődik az egyenes kieséses szakasz a hátralévő 32 mérkőzéssel. Mutatjuk a vb további programját!

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 6:25
Kanada már nem hazai pályán folytatja a világbajnokságot Fotó: Anadolu via AFP/Ercin Erturk
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Labdarúgó-vb 2026, egyenes kieséses szakasz, további program

Nyolcaddöntőbe jutásért
június 28. (vasárnap):

június 29. (hétfő):

  • Brazília–Japán 19.00, Houston
  • Németország–Paraguay 22.30, Foxborough

június 30. (kedd):

  • Hollandia–Marokkó 3.00, Guadalupe
  • Elefántcsontpart–Norvégia 19.00, Arlington
  • Franciaország–Svédország 23.00, East Rutherford

július 1. (szerda):

  • Mexikó–Ecuador 3.00, Mexikóváros
  • Anglia–Kongói Demokratikus Köztársaság 18.00, Atlanta
  • Belgium–Szenegál 22.00, Seattle

július 2. (csütörtök):

  • Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 2.00, Santa Clara
  • Spanyolország–Ausztria 21.00, Inglewood

július 3. (péntek):

  • Portugália–Horvátország 1.00, Toronto
  • Svájc–Algéria 5.00, Vancouver
  • Ausztrália–Egyiptom 20.00, Arlington

július 4. (szombat):

  • Argentína–Zöld-foki-szigetek 0.00, Miami
  • Kolumbia–Ghána 3.30, Kansas City

Nyolcaddöntő
július 4. (szombat):

  • Németország/Paraguay–Franciaország/Svédország 19.00, Philadelphia
  • Kanada/Dél-afrikai Köztársaság–Hollandia/Marokkó 23.00, Houston

július 5. (vasárnap):

  • Brazília/Japán–Norvégia/Elefántcsontpart 22.00, East Rutherford

július 6. (hétfő):

  • Mexikó/Ecuador–Anglia/Kongói DK 2.00, Mexikóváros
  • Spanyolország/Ausztria–Portugália/Horvátország 21.00, Arlington

július 7. (kedd):

  • Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina–Belgium/Szenegál 2.00, Seattle
  • Argentína/Zöld-foki-szigetek–Egyiptom/Ausztrália 18.00, Atlanta
  • Svájc/Algéria–Kolumbia/Ghána 22.00, Vancouver

Negyeddöntő
július 9. (csütörtök):

  • a philadelphiai és a houstoni nyolcaddöntő győztese 22.00, Foxborough

július 10. (péntek):

  • az arlingtoni és a seattle-i nyolcaddöntő győztese 21.00, Inglewood

július 11. (szombat):

  • az East Rutherford-i és a mexikóvárosi nyolcaddöntő győztese 23.00, Miami

július 12. (vasárnap):

  • az atlantai és a vancouveri nyolcaddöntő győztese 3.00, Kansas City

Elődöntő
július 14. (kedd):

  • a foxborough-i és az inglewoodi negyeddöntő győztese 21.00, Arlington

július 15. (szerda):

  • a miami és a kansasi negyeddöntő győztese 21.00, Atlanta

Bronzmérkőzés
július 18. (szombat):

  • a két elődöntő vesztese 23.00, Miami

Döntő
július 19. (vasárnap):

  • a két elődöntő győztese 21.00, East Rutherford

 

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