Minden, amit a vb további programjáról tudni kell

Labdarúgó-vb 2026, egyenes kieséses szakasz, további program
Nyolcaddöntőbe jutásért
június 28. (vasárnap):
- Kanada–Dél-afrikai Köztársaság 21.00, Inglewood
június 29. (hétfő):
- Brazília–Japán 19.00, Houston
- Németország–Paraguay 22.30, Foxborough
június 30. (kedd):
- Hollandia–Marokkó 3.00, Guadalupe
- Elefántcsontpart–Norvégia 19.00, Arlington
- Franciaország–Svédország 23.00, East Rutherford
július 1. (szerda):
- Mexikó–Ecuador 3.00, Mexikóváros
- Anglia–Kongói Demokratikus Köztársaság 18.00, Atlanta
- Belgium–Szenegál 22.00, Seattle
július 2. (csütörtök):
- Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 2.00, Santa Clara
- Spanyolország–Ausztria 21.00, Inglewood
július 3. (péntek):
- Portugália–Horvátország 1.00, Toronto
- Svájc–Algéria 5.00, Vancouver
- Ausztrália–Egyiptom 20.00, Arlington
július 4. (szombat):
- Argentína–Zöld-foki-szigetek 0.00, Miami
- Kolumbia–Ghána 3.30, Kansas City
Nyolcaddöntő
július 4. (szombat):
- Németország/Paraguay–Franciaország/Svédország 19.00, Philadelphia
- Kanada/Dél-afrikai Köztársaság–Hollandia/Marokkó 23.00, Houston
július 5. (vasárnap):
- Brazília/Japán–Norvégia/Elefántcsontpart 22.00, East Rutherford
július 6. (hétfő):
- Mexikó/Ecuador–Anglia/Kongói DK 2.00, Mexikóváros
- Spanyolország/Ausztria–Portugália/Horvátország 21.00, Arlington
július 7. (kedd):
- Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina–Belgium/Szenegál 2.00, Seattle
- Argentína/Zöld-foki-szigetek–Egyiptom/Ausztrália 18.00, Atlanta
- Svájc/Algéria–Kolumbia/Ghána 22.00, Vancouver
Negyeddöntő
július 9. (csütörtök):
- a philadelphiai és a houstoni nyolcaddöntő győztese 22.00, Foxborough
július 10. (péntek):
- az arlingtoni és a seattle-i nyolcaddöntő győztese 21.00, Inglewood
július 11. (szombat):
- az East Rutherford-i és a mexikóvárosi nyolcaddöntő győztese 23.00, Miami
július 12. (vasárnap):
- az atlantai és a vancouveri nyolcaddöntő győztese 3.00, Kansas City
Elődöntő
július 14. (kedd):
- a foxborough-i és az inglewoodi negyeddöntő győztese 21.00, Arlington
július 15. (szerda):
- a miami és a kansasi negyeddöntő győztese 21.00, Atlanta
Bronzmérkőzés
július 18. (szombat):
- a két elődöntő vesztese 23.00, Miami
Döntő
július 19. (vasárnap):
- a két elődöntő győztese 21.00, East Rutherford
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