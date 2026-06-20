Vinícius Júniorbrazil futballlabdarúgó-vb 2026Miguel Almirónpiros lap

Brazília nyert, Haiti és Törökország kiesett, történelmi, röhejes piros lap: ez történt az éjjel a vb-n

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A C és a D csoportban is befejeződött a második forduló a labdarúgó-világbajnokságon. A torna első biztos kiesője Haiti lett, amely ellen Brazília már az első félidőben beállította a 3-0-s végeredményt. Marokkó ugyanitt 1-0-ra legyőzte Skóciát. Paraguay és Törökország meccse történelmi piros lapot hozott: Miguel Almirón lett az első játékos, akit azért állítottak ki, mert eltakarta a száját. Az ítélethez a VAR segítsége kellett. Törökország az emberelőnnyel sem tudott élni, s nagy meglepetésre csatlakozott Haitihez, Arda Gülerék sem juthatnak már tovább a csoportkörből.

Koczó Dávid
2026. 06. 20. 7:05
Matheus Cunha kettő, Vinícius Júnior egy gólt lőtt Haiti kapujába, Brazília simán hozta a kötelezőt a labdarúgó-vb csoportkörének második fordulójában Fotó: AFP/Roberto Schmidt
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Villant is a piros, Almirón immár a fejét foghatta. Az új szabály eredményezte kiállítás nem csillapította az indulatokat, az öltözőbe vonulva egymásnak esett a két csapat. Nem mernénk biztosra állítani, hogy a lökdösődés során mindenki szája látszott, de ezúttal nem vizsgálódott a VAR...

Paraguay Matías Galarza korai góljával 1-0-ra vezetett, de emberhátrányban kezdte a második félidőt, amikor további új szabályokat alkalmazott Barton. Diego Gómez megsérült, de mivel nem szabálytalankodtak vele szemben, le kellett mennie, egy percig kilenc emberrel küzdött Paraguay. Aztán visszatért a pályára, majd újra leült, de végül ekkor már jöhetett helyette a cseréje, Velázquez. A játékvezető a csere után megsürgette Gill kapust, ezt a törökök úgy értelmezték, hogy már időhúzás miatt jöhet is a szöglet kirúgás helyett, a sarokból kellett visszahozni a labdát.

A törökök játéka emberelőnyben is meddő marad, a 97. percben Demiral fejese is mellé szállt. Olyan sztárokkal, mint Arda Güler (Real Madrid) vagy Hakan Calhanoglu (Inter), óriási lebőgés a két vereség és a csoportkörös búcsú.

Brazília vezeti a csoportját, Haiti és Törökország már kiesett

A C csoportban a harmadik fordulóban Brazília Skócia, míg Marokkó a már kiesett Haiti ellen játszik. A skótok kilencedik nekifutásra végre továbblépnének vb-csoportjukból, erre akár szoros vereség esetén is lehet esélyük, de akkor három nagyon izgulós nap várna rájuk, hogy tényleg bekerülnek-e a nyolc legjobb csoportharmadik közé.

A D csoportban tisztább a kép: az Egyesült Államok első helye és Törökország utolsó helye, ezzel kiesése is biztos. Ausztrália és Paraguay ki-ki meccsén a döntetlen előbbinek érne második helyet, de könnyen lehet, hogy utóbbi is továbbjutna vele.

Labdarúgó-vb 2026, 2. forduló

C csoport

  • Brazília–Haiti 3-0
  • Skócia–Marokkó 0-1

Az állás

  1. Brazília 4 pont (4-1)
  2. Marokkó 4 (2-1)
  3. Skócia 3
  4. Haiti 0

D csoport

Az állás

  1. Egyesült Államok 6 pont
  2. Ausztrália 3 (2-2)
  3. Paraguay 3 (2-4)
  4. Törökország 0

 

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