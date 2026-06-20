Brazília nyert, Haiti és Törökország kiesett, történelmi, röhejes piros lap: ez történt az éjjel a vb-n

Villant is a piros, Almirón immár a fejét foghatta. Az új szabály eredményezte kiállítás nem csillapította az indulatokat, az öltözőbe vonulva egymásnak esett a két csapat. Nem mernénk biztosra állítani, hogy a lökdösődés során mindenki szája látszott, de ezúttal nem vizsgálódott a VAR...

Paraguay Matías Galarza korai góljával 1-0-ra vezetett, de emberhátrányban kezdte a második félidőt, amikor további új szabályokat alkalmazott Barton. Diego Gómez megsérült, de mivel nem szabálytalankodtak vele szemben, le kellett mennie, egy percig kilenc emberrel küzdött Paraguay. Aztán visszatért a pályára, majd újra leült, de végül ekkor már jöhetett helyette a cseréje, Velázquez. A játékvezető a csere után megsürgette Gill kapust, ezt a törökök úgy értelmezték, hogy már időhúzás miatt jöhet is a szöglet kirúgás helyett, a sarokból kellett visszahozni a labdát.