Amerika simán elintézte Ausztráliát, a vb-házigazda a továbbjutás küszöbén

Ez már jelzés volt az amerikai csapatnak, amely mintha belealudt volna a második félidőbe. (Meg a nézők is, de ez más kérdés.) A 65. percben Metcalfe lövését védte az amerikai kapus. Ezzel az ausztrálok el is lőtték minden puskaporukat. A meccs utolsó húsz perce pedig csendesen csorgott le, komoly esemény nem történt. Illetve annyi, hogy a 88. percben a két csapat játékosai egymásnak rontottak, de nagyobb verekedés nem lett a dologból. Souttar és Balogun volt a két főszereplő, az ő kakaskodásukkal indult el a dolog. A német bíró kiosztott pár sárgát, más érdekesség viszont tényleg nem történt.

Egészen a 93. percig, amikor a német bíró görcsöt kapott és ápolni kellett. Zwayer bíró néhány perc alatt meggyógyult, mert a negyedik bíró hozott neki valami csodaitalt, amely pillanatok alatt hatni kezdett.

Az amerikai csapat megnyerte tehát a második mérkőzését is, ezzel 6 ponttal áll a csoport élén és gyakorlatilag a legjobb 32 közé jutott.

Labdarúgó-világbajnokság, D-csoport, 2. forduló: Egyesült Államok–Ausztrália 2-0 (2-0)