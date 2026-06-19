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Amerika simán elintézte Ausztráliát, a vb-házigazda a továbbjutás küszöbén

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Korai öngól is segítette a labdarúgó-világbajnokság társházigazdáját Seattle-ben. Az Egyesült Államok együttese nagyon simán, 2-0-ra nyert az ausztrál válogatott ellen, amely nem tudta megismételni azt a teljesítményt, amelyet az első körben, a törökök ellen nyújtott.

Magyar Nemzet
2026. 06. 19. 23:04
Az amerikai csapat korán vezetést szerzett Ausztrália ellen Fotó: ALEX GRIMM Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ez már jelzés volt az amerikai csapatnak, amely mintha belealudt volna a második félidőbe. (Meg a nézők is, de ez más kérdés.) A 65. percben Metcalfe lövését védte az amerikai kapus. Ezzel az ausztrálok el is lőtték minden puskaporukat. A meccs utolsó húsz perce pedig csendesen csorgott le, komoly esemény nem történt. Illetve annyi, hogy a 88. percben a két csapat játékosai egymásnak rontottak, de nagyobb verekedés nem lett a dologból. Souttar és Balogun volt a két főszereplő, az ő kakaskodásukkal indult el a dolog. A német bíró kiosztott pár sárgát, más érdekesség viszont tényleg nem történt. 

Egészen a 93. percig, amikor a német bíró görcsöt kapott és ápolni kellett. Zwayer bíró néhány perc alatt meggyógyult, mert a negyedik bíró hozott neki valami csodaitalt, amely pillanatok alatt hatni kezdett. 

Az amerikai csapat megnyerte tehát a második mérkőzését is, ezzel 6 ponttal áll a csoport élén és gyakorlatilag a legjobb 32 közé jutott.

Labdarúgó-világbajnokság, D-csoport, 2. forduló: Egyesült Államok–Ausztrália 2-0 (2-0) 

 

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