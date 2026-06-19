Kiderült, miért kivételeznek a brazil válogatottal a világbajnokság szervezői

A kvartett megnyerése az ágrajz miatt is fontos lehet, hiszen a tizenhat közé jutásért egy harmadik helyezett, a nyolcaddöntőben pedig vélhetően az egyik leggyengébbnek tartott G csoport győztese következne – emiatt extrán jól járhat a seattle-i amerikai–ausztrál párharc nyertese. A tavaly októberi felkészülési mérkőzésüket a Mauricio Pochettino-legénység hátrányból fordította meg, akkor Ausztrália válogatottja főleg a fizikalitásával okozott nehézséget.
Törökország és Paraguay is az első pontjáért küzd
Santa Clarában eközben élet-halál harc következhet a török és a paraguayi válogatott között, a 12 harmadik helyezettből ugyanis csak a legjobb nyolc folytathatja majd az egyenes kieséses szakaszban. Előbbi csapat a 2002-es, utóbbi a 2010-es jó szereplése után tért vissza a világbajnokságra vereséggel, de a dél-amerikaiak nyitányán látottak tűntek inkább reménytelennek – a klasszisokkal teli Törökország „csak" gólt nem szerzett.
A paraguayiak amellett, hogy beleszaladtak a vereségbe az Egyesült Államok ellen, öt sárga lapot is összegyűjtöttek, így a törökök ellen több játékosnak is vigyáznia kell majd a szabálytalanságokkal, két sárga lap ugyanis egymérkőzéses eltiltást jelent. Az ausztrálok stílusának követése kifizetődő lehet, az ugyanakkor kérdéses, hogy Paraguay képes lehet-e hasonló eredményre.
Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló:
- péntek, D csoport: Amerikai Egyesült Államok–Ausztrália 21.00
- szombat, C csoport: Skócia–Marokkó 0.00
- szombat, C csoport: Brazília–Haiti 2.30
- szombat, D csoport: Törökország–Paraguay 5.00
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