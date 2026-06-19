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Kiderült, miért kivételeznek a brazil válogatottal a világbajnokság szervezői

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A magyar idő szerint péntekről szombatra virradó éjszaka újabb két kvartettben folytatódik a labdarúgó-világbajnokság csoportköre. A D csoportban a társházigazda Egyesült Államok a szintén győzelemmel kezdő Ausztráliával már a továbbjutásért harcol, a török–paraguayi mérkőzés vesztese pedig már nem sokban reménykedhet. A C jelű négyesben Marokkó Skócia, míg Brazília Haiti ellen lép pályára esélyesként.

Magyar Nemzet
2026. 06. 19. 5:50
A Carlo Ancelotti vezette brazil válogatottnak Haiti ellen már kötelező a győzelem Fotó: NurPhoto via AFP/Ayman Aref
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Az amerikaiak biztató játékot mutattak Paraguay ellen
Az amerikaiak biztató játékot mutattak Paraguay ellen. Fotó: AFP/Frederic J. Brown

A kvartett megnyerése az ágrajz miatt is fontos lehet, hiszen a tizenhat közé jutásért egy harmadik helyezett, a nyolcaddöntőben pedig vélhetően az egyik leggyengébbnek tartott G csoport győztese következne – emiatt extrán jól járhat a seattle-i amerikai–ausztrál párharc nyertese. A tavaly októberi felkészülési mérkőzésüket a Mauricio Pochettino-legénység hátrányból fordította meg, akkor Ausztrália válogatottja főleg a fizikalitásával okozott nehézséget.

Törökország és Paraguay is az első pontjáért küzd

Santa Clarában eközben élet-halál harc következhet a török és a paraguayi válogatott között, a 12 harmadik helyezettből ugyanis csak a legjobb nyolc folytathatja majd az egyenes kieséses szakaszban. Előbbi csapat a 2002-es, utóbbi a 2010-es jó szereplése után tért vissza a világbajnokságra vereséggel, de a dél-amerikaiak nyitányán látottak tűntek inkább reménytelennek – a klasszisokkal teli Törökország „csak" gólt nem szerzett.

A paraguayiak amellett, hogy beleszaladtak a vereségbe az Egyesült Államok ellen, öt sárga lapot is összegyűjtöttek, így a törökök ellen több játékosnak is vigyáznia kell majd a szabálytalanságokkal, két sárga lap ugyanis egymérkőzéses eltiltást jelent. Az ausztrálok stílusának követése kifizetődő lehet, az ugyanakkor kérdéses, hogy Paraguay képes lehet-e hasonló eredményre.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló:

  • péntek, D csoport: Amerikai Egyesült Államok–Ausztrália 21.00
  • szombat, C csoport: Skócia–Marokkó 0.00
  • szombat, C csoport: Brazília–Haiti 2.30
  • szombat, D csoport: Törökország–Paraguay 5.00

 

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