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Lincshangulatot gerjesztenek Szakács István ellen: már a kilakoltatását és megverését emlegetik

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A rendőrségi előállítása után sem csillapodtak a Szakács István elleni támadások. A jobboldali influenszert most Győr polgármestere és egy helyi TikTokker is célkeresztbe vette, miközben a közösségi médiában egyre több gyűlölködő hozzászólás jelenik meg vele szemben. A blogger szerint valótlan állításokkal próbálják lejáratni, s már az otthona elé is tüntetést szerveznek.

Kárpáti András
2026. 07. 16. 19:55
Fotó: Facebook Forrás: Facebook
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Az uszításnak már érzékelhető az eredménye: a kommentmezőben egyre szaporodnak a gyűlölködő bejegyzések a meghurcolt influenszer ellen. Bár tettlegességre egyelőre nem került sor, Szakács István erősen aggasztónak tartja, hogy a Győriek véleménye nevű Facebook-csoportban tüntetést szerveznek az otthona elé. Több hozzászólásban az influenszer kilakoltatását sürgetik, de nem egy kommentben fenyegetnek a megverésével is.

 
 

A Szakács ellen kialakuló lincshangulatra Bohár Dániel is felfigyelt, s a közösségi oldalán állt ki a blogger mellett. 

A rendőrségi gyanúsítás alapjaként szolgáló Facebook-videóban Szakács egyébként arról beszélt : ha Orbán Viktor a Tisza politikai bosszújának áldozata lenne, akkor utcára menne a jobboldali tábor, s „akárhonnan kiszabadítanák” a volt kormányfőt, ami alatt szavai szerint azt értette, hogy a végsőkig kiállnának mellette. A rendőrség mindezt úgy próbálta értelmezni, hogy Szakács István arra buzdította a követőit, hogy törjenek be egy védett objektumba. 

Az ügyben a Védvonal nyújtott jogi segítséget az influenszernek, a szervezet ügyvédje pedig úgy értékelt, hogy nem állja meg a helyét a terrorfenyegetéssel való gyanúsítás, s ezt beadványban jelezte is az ügyészségnek. 

Közben az is kiderült, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter állításával ellentétben a gyanúsítotti kihallgatás elrendeléséről a rendőrség önállóan döntött. Az ügyészség pedig arra hívta fel a nyomozók figyelmét, hogy különös alapossággal vizsgálják meg, valóban megvalósulhatott-e a bűncselekmény törvényi tényállása.

 

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