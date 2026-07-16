Lincshangulatot gerjesztenek Szakács István ellen: már a kilakoltatását és megverését emlegetik

Az uszításnak már érzékelhető az eredménye: a kommentmezőben egyre szaporodnak a gyűlölködő bejegyzések a meghurcolt influenszer ellen. Bár tettlegességre egyelőre nem került sor, Szakács István erősen aggasztónak tartja, hogy a Győriek véleménye nevű Facebook-csoportban tüntetést szerveznek az otthona elé. Több hozzászólásban az influenszer kilakoltatását sürgetik, de nem egy kommentben fenyegetnek a megverésével is.

A Szakács ellen kialakuló lincshangulatra Bohár Dániel is felfigyelt, s a közösségi oldalán állt ki a blogger mellett.

A rendőrségi gyanúsítás alapjaként szolgáló Facebook-videóban Szakács egyébként arról beszélt : ha Orbán Viktor a Tisza politikai bosszújának áldozata lenne, akkor utcára menne a jobboldali tábor, s „akárhonnan kiszabadítanák” a volt kormányfőt, ami alatt szavai szerint azt értette, hogy a végsőkig kiállnának mellette. A rendőrség mindezt úgy próbálta értelmezni, hogy Szakács István arra buzdította a követőit, hogy törjenek be egy védett objektumba.

Az ügyben a Védvonal nyújtott jogi segítséget az influenszernek, a szervezet ügyvédje pedig úgy értékelt, hogy nem állja meg a helyét a terrorfenyegetéssel való gyanúsítás, s ezt beadványban jelezte is az ügyészségnek.

Közben az is kiderült, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter állításával ellentétben a gyanúsítotti kihallgatás elrendeléséről a rendőrség önállóan döntött. Az ügyészség pedig arra hívta fel a nyomozók figyelmét, hogy különös alapossággal vizsgálják meg, valóban megvalósulhatott-e a bűncselekmény törvényi tényállása.