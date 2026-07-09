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Szakács István: Az látszik, hogy rendőri túlkapás történt

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Szakács István: Az látszik, hogy rendőri túlkapás történt

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Bizakodó Szakács István, miután egyeztetett a Védvonal által biztosított ügyvédjével. A terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt kihallgatott jobboldali influenszer lapunknak azt mondta: védője szerint nem állnak meg a vele szemben közölt vádak, és az ügyben rendőri túlkapás történhetett. Közben az ügyészség azt is közölte, hogy a gyanúsítotti kihallgatás elrendeléséről a rendőrség önállóan döntött, az ügyész pedig arra hívta fel a nyomozók figyelmét, hogy különös alapossággal vizsgálják meg, valóban megvalósulhatott-e a bűncselekmény törvényi tényállása.

Kárpáti András
2026. 07. 09. 14:44
Forrás: Facebook
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Mint megírtuk, szerdán kora reggel hét rendőr jelent meg Szakács István győri otthonánál, ahol házkutatást követően bilincsben vitték el a jobboldali influenszert. Szakácsot kihallgatták, rabosították, DNS-mintát vettek tőle, s mintegy négy órát töltött a rendőrségen.

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