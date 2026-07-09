Mint megírtuk, szerdán kora reggel hét rendőr jelent meg Szakács István győri otthonánál, ahol házkutatást követően bilincsben vitték el a jobboldali influenszert. Szakácsot kihallgatták, rabosították, DNS-mintát vettek tőle, s mintegy négy órát töltött a rendőrségen.
Szakács István: Az látszik, hogy rendőri túlkapás történt
Bizakodó Szakács István, miután egyeztetett a Védvonal által biztosított ügyvédjével. A terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt kihallgatott jobboldali influenszer lapunknak azt mondta: védője szerint nem állnak meg a vele szemben közölt vádak, és az ügyben rendőri túlkapás történhetett. Közben az ügyészség azt is közölte, hogy a gyanúsítotti kihallgatás elrendeléséről a rendőrség önállóan döntött, az ügyész pedig arra hívta fel a nyomozók figyelmét, hogy különös alapossággal vizsgálják meg, valóban megvalósulhatott-e a bűncselekmény törvényi tényállása.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!