Az abszolút filmszínháznak és a megfélemlítésnek rendeli alá a rendőrséget a Tisza-kormány

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Fotó: Polyák Attila Forrás: MW
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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