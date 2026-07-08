Rendkívüli

Itt az exkluzív nyilatkozat, mutatjuk a Szakács István elleni rendőrségi akció részleteit

Rendkívüli

Orbán Viktor: Már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt + videó

szakács istvánfacebook bejegyzésfacebookinfluenszer

Itt az exkluzív nyilatkozat, mutatjuk a Szakács István elleni rendőrségi akció részleteit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hét rendőr jelent meg szerda hajnalban Szakács István győri otthonánál, ahol házkutatást követően bilincsben vitték el a jobboldali influenszert. Felesége lapunknak azt állította, hogy a rendőrök terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt intézkedtek, amelyet egy korábbi Facebook-bejegyzésére alapoztak.

Kárpáti András
2026. 07. 08. 9:15
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szakács-Tanító Orsolya lapunknak is megerősítette, hogy a Védvonal a rendőrségi intézkedést követően szinte azonnal felvette velük a kapcsolatot. – Budapestről útban van hozzánk a szervezet ügyvédje, de amíg ideér, addig is tíz percenként egyeztetünk, nagyon segítőkész – közölte Szakács István felesége.

Orbán Viktor is megszólalt

Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt – írta közösségi oldalán Orbán Viktor az esetre reagálva. A volt kormányfő megosztotta Szakács István videóját is, amely miatt eljárás indulhatott ellene. A volt miniszterelnök arra is emlékeztetett, hogy csütörtökön 18 órára tüntetést szerveznek a Sándor-palota elé.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekamerika

Szia, Amerika!

Hegyi Zoltán avatarja

Tagadhatatlan, hogy sok minden van a rovásukon a síksági indiánok kiirtásától a mélyállamig, de az amerikai álom és ígéret a mai napig él és virul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu