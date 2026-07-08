Itt az exkluzív nyilatkozat, mutatjuk a Szakács István elleni rendőrségi akció részleteit

Szakács-Tanító Orsolya lapunknak is megerősítette, hogy a Védvonal a rendőrségi intézkedést követően szinte azonnal felvette velük a kapcsolatot. – Budapestről útban van hozzánk a szervezet ügyvédje, de amíg ideér, addig is tíz percenként egyeztetünk, nagyon segítőkész – közölte Szakács István felesége.

Orbán Viktor is megszólalt

Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt – írta közösségi oldalán Orbán Viktor az esetre reagálva. A volt kormányfő megosztotta Szakács István videóját is, amely miatt eljárás indulhatott ellene. A volt miniszterelnök arra is emlékeztetett, hogy csütörtökön 18 órára tüntetést szerveznek a Sándor-palota elé.