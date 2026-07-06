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Itt a Fidesz bejelentése: tüntetést szerveznek július 9-re

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Itt a Fidesz bejelentése: tüntetést szerveznek július 9-re

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Július 9-én, csütörtökön este hat órától tüntetést tartanak a Sándor-palotánál – tudatta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. A kormány alaptörvény-módosítási tervei kapcsán közölte, hogy soha senki nem élt vissza ilyen módon az alkotmányozó többséggel.

Máté Patrik
2026. 07. 06. 13:11
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője
Fotó: Polyák Attila
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Rétvári Bence elmondta, hogy a Tisza immár a második alaptörvény-módosításával gyengíti a demokráciát. A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy a korábbi kormánypártokkal egyet nem értők is úgy vélekednek, hogy a tervezet gyengíti a demokráciát Magyarországon. Úgy vélekedett, hogy a Tisza le akarja tarolni a közjogi palettát, Magyar Péter pedig a saját ellensúlyait is maga akarja kinevezni. Rétvári az alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetése kapcsán, amelyen 23 ezren vettek részt, megjegyezte, hogy a KDNP egy korábbi tiltakozó akciójára három nap alatt 37 ezer ember reagált.

A Tisza nem veszi komolyan a demokrácia kapcsán a saját maguk által elmondottakat

– tette hozzá.

A parlamenti bojkott lehetősége kapcsán Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta: 

minden eshetőség felmerült.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Polyák Attila)

 

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