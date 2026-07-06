Itt a Fidesz bejelentése: tüntetést szerveznek július 9-re

Rétvári Bence elmondta, hogy a Tisza immár a második alaptörvény-módosításával gyengíti a demokráciát. A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy a korábbi kormánypártokkal egyet nem értők is úgy vélekednek, hogy a tervezet gyengíti a demokráciát Magyarországon. Úgy vélekedett, hogy a Tisza le akarja tarolni a közjogi palettát, Magyar Péter pedig a saját ellensúlyait is maga akarja kinevezni. Rétvári az alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetése kapcsán, amelyen 23 ezren vettek részt, megjegyezte, hogy a KDNP egy korábbi tiltakozó akciójára három nap alatt 37 ezer ember reagált.

A Tisza nem veszi komolyan a demokrácia kapcsán a saját maguk által elmondottakat

– tette hozzá.

A parlamenti bojkott lehetősége kapcsán Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta:

minden eshetőség felmerült.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Polyák Attila)