Pokol Béla szerint alkotmányos patthelyzet lehet az alaptörvény 17. módosításából

A Társaság a Szabadságjogokért szerint az országgyűlési képviselők választhatóságának korlátozása közvetlenül érinti a passzív választójogot, emellett szűkíti a választópolgárok szabadságát. A Human Rights Watch arra figyelmeztetett, hogy a módosítások gyors elfogadása veszélyeztetheti a jogállamisági folyamatokat. Tordai Csaba, fideszes elfogultsággal korántsem vádolható alkotmányjogász szerint a parlamenti cikluskorlát nagy valószínűséggel nem állná ki az Emberi Jogok Európai Bíróságának vizsgálatát.

Borítókép: Pokol Béla. Fotó: Béres Attila