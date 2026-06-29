A Human Rights Watch is figyelmezető üzenetet küldött Magyar Péteréknek, bukhatjuk az uniós pénzeket
Nem várt bírálat érte Magyar Péter kormányának tervezett 17. alkotmánymódosítását: a Human Rights Watch szerint az elsietett alkotmányozás, a társadalmi egyeztetés hiánya és az eljárási garanciák megkerülése veszélyeztetheti a jogállamiság helyreállítását. A Tűzfalcsoport szerint a nemzetközi jogvédő szervezet figyelmeztetése különösen érzékenyen érintheti a Tiszát.
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