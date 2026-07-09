Szűcs Gábor: Visszatért a csengőfrász korszaka – elkezdődött a Fidesz tüntetése a tiszás önkény ellen + videó
Többek között Áder János volt köztársasági elnök is felszólal az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett fideszes tüntetésen. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten nyújtotta be a javaslatot a parlamentnek, amelynek az elfogadásával megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása. A tüntetés Szűcs Gábor országgyűlési képviselő felszólalásával kezdődött.
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