Szűcs Gábor: Itt az ideje, hogy az utcán is tiltakozzunk!

A politikus ironikusnak nevezte, hogy a Tisza Párt kritizálja az előző kormányt azért, mert szerintük „túl sokszor” módosították az Alaptörvényt. - Ugyanis mi 16 év alatt 15-ször tettük ezt, ők pedig mindössze 50 napon belül kétszer is módosíthatják azt – fogalmazott a fideszes honatya.

Csütörtökön 18 órakor kezdődik a tüntetés a Sándor-palota előtt a Tisza kormány önkényuralma ellen. Az eseményen beszédet mond Áder János.