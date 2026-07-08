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Szűcs Gábor: Itt az ideje, hogy az utcán is tiltakozzunk!

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Magyar Péterék kiléptek a demokratikus keretek közül, ezért itt az ideje, hogy az utcán is tiltakozzunk a Tisza önkényuralmi törekvései ellen – erről beszélt lapunknak Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus mindenkit a csütörtök esti, Sándor-palota elé meghirdetett tüntetésre hívott, amelyet azért szerveznek, mert az Alaptörvény újabb módosításával a Tisza komoly lépéseket tenne a jogállamiság lebontása és egy önkényuralmi rendszer kialakítása felé.

Kárpáti András
2026. 07. 08. 6:25
Fotó: Polyák Attila
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A politikus ironikusnak nevezte, hogy a Tisza Párt kritizálja az előző kormányt azért, mert szerintük „túl sokszor” módosították az Alaptörvényt. - Ugyanis mi 16 év alatt 15-ször tettük ezt, ők pedig mindössze 50 napon belül kétszer is módosíthatják azt – fogalmazott a fideszes honatya.

Csütörtökön 18 órakor kezdődik a tüntetés a Sándor-palota előtt a Tisza kormány önkényuralma ellen. Az eseményen beszédet mond Áder János.

 

add-square Stop önkény!

Bejelentés: Áder János mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén

Stop önkény! 8 cikk chevron-right

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