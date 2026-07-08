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Szakács István a Magyar Nemzetnek: Úgy éreztem, a rendőrök nyomás alá akartak helyezni

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Interjút adott lapunknak Szakács István, akit szerdán terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja miatt állított elő a rendőrség egy korábbi Facebook-bejegyzése nyomán. A jobboldali influenszer azt állítja, hogy nyolc rendőr jelent meg az otthonánál, majd rabosították, DNS-mintát vettek tőle és kihallgatták. Szerinte félreértelmezték a bejegyzését, amelyben nem erőszakra, hanem tiltakozásra utalt.

Kárpáti András
2026. 07. 08. 12:03
Szakács István Forrás: Facebook/Szakács István
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