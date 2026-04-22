Ironikus: a Diósgyőr kiesett, a tavaly távozó edzője európai szintű csodát művel

Aznap, amikor eldőlt, hogy a DVTK futballcsapata kiesik az NB I-ből, az együttes tavaly nyáron távozott edzője, Valdas Dambrauskas harminc meccsre növelte a veretlenségi sorozatát az azeri Sabah FK élén. Diósgyőrben talán minden másként alakult volna, ha Dambrauskas nem mond le a sportigazgató-váltás miatt, mert a sikeres litván edző újra bizonyítja rátermettségét: a BL-főtáblás Qarabag elől szerezheti meg a történelmi bajnoki címet a jelenleg Európa-szerte egyedülálló sorozatával.

Szalay Attila
2026. 04. 22. 5:35
Valdas Dambrauskas, a Diósgyőr volt edzője az azeri Sabah élén harminc meccse veretlen, és bajnok lehet a BL-főtáblás Qarabag előtt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Több mint háromezer kilométer a távolság Miskolc és Baku között, mégis különösen összefonódik az, ami a két város futballpályáin történt az elmúlt hétvégén. Ugyanazon a napon, amikor a DVTK odahaza 5-0-s vereséget szenvedett a Debrecentől, és ezzel eldőlt, hogy a diósgyőriek 2021 után újra kiesnek az NB I-ből, Bakuban a Sabah FK 1-0-ra győzött a Qarabag elleni aranyrangadón, és óriási lépést tett az azeri bajnoki cím megszerzése felé. Aki pedig összeköti a két, egymástól távolinak tűnő eseményt: Valdas Dambrauskas.

Valdas Dambrauskas, a Diósgyőr volt edzője azeri bajnok lehet a harminc meccse veretlen Sabah FK élén. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

A litván edző tavaly nyárig a DVTK-t irányította, azonban júniusban benyújtotta a lemondását, mindössze egy héttel azután, hogy a klub menesztette az őt kinevező sportigazgatót, Horváth Csengert. Az új sportigazgató, Kovács Zoltán az állítása szerint szeretett volna továbbra is Dambrauskasszal dolgozni, de az edző lojális maradt az elküldött Horváthoz.

– Tájékoztattam arról, hogy hamarosan én leszek a sportigazgató, és szeretnék vele együtt dolgozni, valamint tiszteletben tartom a szerződtetésekor felvázolt elképzeléseket, amit ő udvariasan megköszönt. Gondolkodási időt kért, ami után másnap írásban benyújtotta a lemondását – árulta el Dambrauskas távozásakor Kovács Zoltán, aki szerint a litván szakember azzal indokolta a döntését, hogy mivel őt egy másik sportigazgató nevezte ki, ez lesz a legjobb megoldás mindenkinek.

A Diósgyőr kiesett az NB I-ből, a volt edzője történelmi sikert arathat

Lassan egy év távlatából kijelenthető, hogy Dambrauskas tévedett: legalábbis Diósgyőrben senki sem járt jól a távozásával. Kovács Zoltán azt a Vladimir Radenkovicsot nevezte ki edzőnek, akit épp Dambrauskas váltott a kispadon még 2025 februárjában. A szerb edzőt Horváth Csenger annak ellenére menesztette, hogy az őszi szezont a harmadik helyen zárta vele a DVTK, és még a távozásakor is negyedik volt az NB I-ben.

Ezután Dambrauskas vezetésével a Diósgyőr három győzelmet, négy döntetlent és öt vereséget elkönyvelve a hatodik helyen végzett az előző idény végén. Nem sokkal később Horváth Csenger, majd a litván edző is távozott. Azóta megpecsételődött a DVTK sorsa: Radenkovics második diósgyőri korszakát nem övezte siker, márciusban ő és Kovács Zoltán is távozott. Végül az új edző, Nebojsa Vignjevics sem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől – a szombati, DVSC elleni végzetes vereség után őt is kirúgták, és a másodedző Takács Péter irányít a hátralévő három, a miskolciaknak gyászos fordulóban.

Mindeközben Valdas Dambrauskas megdicsőül Azerbajdzsánban. A DVTK után a bakui Sabah FK kispadjára leülő edző a Qarabag elleni szombati rangadó megnyerésével nagy lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé. A Sabah 28 forduló után 13 pontra növelte az előnyét az első helyen a címvédő Qarabag előtt, és történelmi siker küszöbén áll, korábban ugyanis nem volt bajnok.

Valdas Dambrauskas csapata már harminc mérkőzés óta veretlen

Hogy mekkora bravúr lenne a Sabah aranyérme, arról csak annyit, hogy a Qarabag az elmúlt tizenegy évben tízszer volt azeri bajnok, tavaly nyáron pedig a Ferencváros legyőzésével jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára. A Qarabag a BL-ben sem vallott szégyent: az alapszakaszban legyőzte a Benficát, az FC Köbenhavnt és az Eintracht Frankfurtot, valamint ikszelt a Chelsea ellen, amivel továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba – ott a Newcastle United búcsúztatta.

Dambrauskas most ezt a Qarabagot utasíthatja maga mögé az azeri Premier League-ben, amelyből már csak öt forduló van hátra. Akár már most bebiztosíthatja a bajnoki címét a Sabah, amely hétfőn a Karvan ellen játszik hazai pályán – igaz, ehhez most még az eggyel kevesebb mérkőzést lejátszó Qarabag botlása is kellene.

Az viszont biztos, hogy Dambrauskas már így is elképesztő idényt produkál, ugyanis a csapata már harminc mérkőzés óta veretlen minden sorozatot figyelembe véve, ami jelenleg a leghosszabb széria Európa élvonalbeli klubjai között.

A litván edző már Diósgyőrbe is remek eredményekkel érkezett, hiszen hazájában a Zalgiris Vilniust kétszer vezette bajnoki címre, a Ludogorec Razgraddal Bulgáriában is a csúcsra ért, a horvát Hajduk Splittel pedig kupagyőztes volt. Ki tudja, mit érhetett volna el Miskolcon hosszabb távon, de a mindenkori eredményei fényében érdekes belegondolni, hogy vajon vele is kiesés lett volna-e a DVTK mostani idényének a vége.

