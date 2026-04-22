Ironikus: a Diósgyőr kiesett, a tavaly távozó edzője európai szintű csodát művel

Több mint háromezer kilométer a távolság Miskolc és Baku között, mégis különösen összefonódik az, ami a két város futballpályáin történt az elmúlt hétvégén. Ugyanazon a napon, amikor a DVTK odahaza 5-0-s vereséget szenvedett a Debrecentől, és ezzel eldőlt, hogy a diósgyőriek 2021 után újra kiesnek az NB I-ből, Bakuban a Sabah FK 1-0-ra győzött a Qarabag elleni aranyrangadón, és óriási lépést tett az azeri bajnoki cím megszerzése felé. Aki pedig összeköti a két, egymástól távolinak tűnő eseményt: Valdas Dambrauskas.

Valdas Dambrauskas, a Diósgyőr volt edzője azeri bajnok lehet a harminc meccse veretlen Sabah FK élén. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

A litván edző tavaly nyárig a DVTK-t irányította, azonban júniusban benyújtotta a lemondását, mindössze egy héttel azután, hogy a klub menesztette az őt kinevező sportigazgatót, Horváth Csengert. Az új sportigazgató, Kovács Zoltán az állítása szerint szeretett volna továbbra is Dambrauskasszal dolgozni, de az edző lojális maradt az elküldött Horváthoz.

– Tájékoztattam arról, hogy hamarosan én leszek a sportigazgató, és szeretnék vele együtt dolgozni, valamint tiszteletben tartom a szerződtetésekor felvázolt elképzeléseket, amit ő udvariasan megköszönt. Gondolkodási időt kért, ami után másnap írásban benyújtotta a lemondását – árulta el Dambrauskas távozásakor Kovács Zoltán, aki szerint a litván szakember azzal indokolta a döntését, hogy mivel őt egy másik sportigazgató nevezte ki, ez lesz a legjobb megoldás mindenkinek.

A Diósgyőr kiesett az NB I-ből, a volt edzője történelmi sikert arathat

Lassan egy év távlatából kijelenthető, hogy Dambrauskas tévedett: legalábbis Diósgyőrben senki sem járt jól a távozásával. Kovács Zoltán azt a Vladimir Radenkovicsot nevezte ki edzőnek, akit épp Dambrauskas váltott a kispadon még 2025 februárjában. A szerb edzőt Horváth Csenger annak ellenére menesztette, hogy az őszi szezont a harmadik helyen zárta vele a DVTK, és még a távozásakor is negyedik volt az NB I-ben.

Ezután Dambrauskas vezetésével a Diósgyőr három győzelmet, négy döntetlent és öt vereséget elkönyvelve a hatodik helyen végzett az előző idény végén. Nem sokkal később Horváth Csenger, majd a litván edző is távozott. Azóta megpecsételődött a DVTK sorsa: Radenkovics második diósgyőri korszakát nem övezte siker, márciusban ő és Kovács Zoltán is távozott. Végül az új edző, Nebojsa Vignjevics sem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől – a szombati, DVSC elleni végzetes vereség után őt is kirúgták, és a másodedző Takács Péter irányít a hátralévő három, a miskolciaknak gyászos fordulóban.