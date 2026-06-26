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Milák Kristóf döntéséről a volt szövetségi kapitány: „Teljesen megértem őt”

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Újabb versenyen indul Milák Kristóf. A kétszeres olimpiai bajnok úszóklasszis a római Hét Domb viadalon a hivatalos nevezési lista szerint négy számban állhat rajthoz, de nincs köztük a 200 pillangó. Ez azt jelenti, hogy Milák Kristóf jelen állás szerint jó eséllyel saját döntéséből is fakadóan nem versenyezhet majd az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságon abban a számban, amelynek a világcsúcstartója. A korábbi szövetségi kapitány, Hargitay András lapunknak úgy fogalmazott, hogy megérti Milákot.

Szalay Attila
2026. 06. 26. 6:15
Milák Kristóf ezúttal Rómában úszik, ez lehet a főpróba az augusztusi Európa-bajnokság előtt Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand
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– Másfajta felkészülést igényel a 200 pillangó, mint a rövidebb távok. Több munka, nagyobb állóképesség szükséges hozzá – magyarázta lapunknak Hargitay András, világ- és Európa-bajnok, olimpia bronzérmes úszó, korábbi szövetségi kapitány. – Teljes mértékben az ő döntése kell, hogy legyen, miben érzi jól magát. Amit idén látunk tőle, kétségtelenül arra utalhat, hogy a rövidebb távok felé fordul, de ez egybevág az én általános tapasztalataimmal is. Ahogy idősödnek az úszók, ez gyakori jelenség, mert egyre nehezebbé válik a felkészülés. Én teljesen megértem Kristófot.

Hargitay András: Önmagában a kisebb Eb-csapat nem gond

Hargitay szerint önmagában az, hogy kisebb lehet a magyar válogatott létszáma a párizsi Európa-bajnokságon, nem probléma, de azt csak az eredmények dönthetik el, hogy a szövetség jó döntést hozott-e a feltételek szigorításával.

– A cél világos, a hatékonyság növelése. Ha sokan jutnak ki az Eb-re az jó, de ha ott csak kevesen érnek el jó eredményeket, az rossz. A döntés mögött évtizedes válogatási tapasztalat áll, meg kell várni, mi lesz az eredménye – fogalmazott Hargitay András.

A péntektől vasárnapig tartó római Hét Domb verseny az utolsó jelentős nemzetközi megméretés az augusztusi Eb előtt.

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