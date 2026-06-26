Milák Kristóf döntéséről a volt szövetségi kapitány: „Teljesen megértem őt”

– Másfajta felkészülést igényel a 200 pillangó, mint a rövidebb távok. Több munka, nagyobb állóképesség szükséges hozzá – magyarázta lapunknak Hargitay András, világ- és Európa-bajnok, olimpia bronzérmes úszó, korábbi szövetségi kapitány. – Teljes mértékben az ő döntése kell, hogy legyen, miben érzi jól magát. Amit idén látunk tőle, kétségtelenül arra utalhat, hogy a rövidebb távok felé fordul, de ez egybevág az én általános tapasztalataimmal is. Ahogy idősödnek az úszók, ez gyakori jelenség, mert egyre nehezebbé válik a felkészülés. Én teljesen megértem Kristófot.

Hargitay András: Önmagában a kisebb Eb-csapat nem gond

Hargitay szerint önmagában az, hogy kisebb lehet a magyar válogatott létszáma a párizsi Európa-bajnokságon, nem probléma, de azt csak az eredmények dönthetik el, hogy a szövetség jó döntést hozott-e a feltételek szigorításával.

– A cél világos, a hatékonyság növelése. Ha sokan jutnak ki az Eb-re az jó, de ha ott csak kevesen érnek el jó eredményeket, az rossz. A döntés mögött évtizedes válogatási tapasztalat áll, meg kell várni, mi lesz az eredménye – fogalmazott Hargitay András.

A péntektől vasárnapig tartó római Hét Domb verseny az utolsó jelentős nemzetközi megméretés az augusztusi Eb előtt.