Kínos közjáték: telefonokkal próbálták megmenteni a vb-döntős meccsét

A Luke Littler címvédésével véget ért világbajnokság után nem sokat pihentek a világ legjobb dartsjátékosai: január 15-én és 16-án a Bahrain Darts Masters várt rájuk. A legjobb ázsiai játékosok nem tudtak meglepetést okozni, Littler viszont a negyeddöntőben már elvérzett Gerwyn Pryce ellen. S kis híján a teljes Bahrain Darts Masters is a negyeddöntővel ért véget: a vb-döntős Gian van Veen és Danny Noppert meccse félbeszakadt, amikor áramkimaradás miatt sötétségbe borult az aréna.

A darts háromszoros világbajnoka, Michael van Gerwen Bahreinben honfitársa, Gian van Veen ellen lépett tábla elé a döntőben Fotó: dpa/Henning Kaiser

A szurkolók a telefonjukkal igyekeztek bevilágítani a helyszínt, de ez kevés lett volna a folytatáshoz. Végül azonban a szervezők úrrá lettek a sötétségén, s Van Veen lezárhatta a meccset.

Bahrain Darts Masters: Van Gerwen és Van Veen presztízsdöntője

Az új holland ranglistavezető Van Veen aztán a döntőbe is bejutott Nathan Aspinall elleni sikerével. Van Veenre a döntőben nagy elődje, a háromszoros világbajnok honfitárs, a Pryce-t kiejtő Michael van Gerwen várt.