Kínos közjáték: telefonokkal próbálták megmenteni a vb-döntős meccsét

Holland házidöntőt hozott a Bahrain Darts Masters: a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen és az idei vb-döntős Gian van Veen fináléját előbbi nyerte meg 8-6-ra. Van Veent az sem zökkentette ki korábban, hogy a negyeddöntője alatt sötétségbe borult az aréna. Abban a fordulóban esett ki a világbajnok Luke Littler.

2026. 01. 16. 20:55
Gian van Veen a darts-vb után a Bahrain Darts Masters döntőjébe is bejutott, ezúttal nem Luke Littler, hanem Michael van Gerwen volt az ellenfele Fotó: dpa/Henning Kaiser
A Luke Littler címvédésével véget ért világbajnokság után nem sokat pihentek a világ legjobb dartsjátékosai: január 15-én és 16-án a Bahrain Darts Masters várt rájuk. A legjobb ázsiai játékosok nem tudtak meglepetést okozni, Littler viszont a negyeddöntőben már elvérzett Gerwyn Pryce ellen. S kis híján a teljes Bahrain Darts Masters is a negyeddöntővel ért véget: a vb-döntős Gian van Veen és Danny Noppert meccse félbeszakadt, amikor áramkimaradás miatt sötétségbe borult az aréna.

A darts háromszoros világbajnoka, Michael van Gerwen Bahreinben honfitársa, Gian van Veen ellen lépett tábla elé a döntőben
A darts háromszoros világbajnoka, Michael van Gerwen Bahreinben honfitársa, Gian van Veen ellen lépett tábla elé a döntőben Fotó: dpa/Henning Kaiser

A szurkolók a telefonjukkal igyekeztek bevilágítani a helyszínt, de ez kevés lett volna a folytatáshoz. Végül azonban a szervezők úrrá lettek a sötétségén, s Van Veen lezárhatta a meccset.

Bahrain Darts Masters: Van Gerwen és Van Veen presztízsdöntője

Az új holland ranglistavezető Van Veen aztán a döntőbe is bejutott Nathan Aspinall elleni sikerével. Van Veenre a döntőben nagy elődje, a háromszoros világbajnok honfitárs, a Pryce-t kiejtő Michael van Gerwen várt.

Van Gerwen szemmel láthatóan bizonyítani akarta, hogy a világranglista ellenére még mindig ő a legjobb holland dartsjátékos. Nagyon magas színvonalon kezdett, a döntő korai szakaszában 110 fölötti is volt az átlaga, s 6-2-re elhúzott a nyolc nyert legig tartó meccsen.

Van Veen 6-5-re még felzárkózott, de Van Gerwen 8-6-ra megnyerte a döntőt, s alaposan megünnepelte a bahreini tornagyőzelmét.

